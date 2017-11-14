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    Украина усиливает охрану границы с Венгрией

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    В Закарпатье уже прибыли более сотни пограничников, которые должны сдержать поток нелегалов. На границу доставлены служебные собаки и техника.
    Граница Словения-Хорватия в Европейском союзе
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатье из Львова прибыло пополнение личного составы для усиленной охраны границы, сообщают 14 ноября в Чопском пограничном отряде, который охраняет границу с Венгрией и Словакией.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    В Чоп уже прибыли более сотни человек личного состава, служебные собаки и более 30 единиц техники.

    Усиление резервов пограничникам нужно в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции, заявила "Укринформу" пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

    "На Закарпатье из отряда резервов председателя Службы из Киева и командующего ЗхРУ со Львова по границе прибыло усиление — более сотни человек личного состава, служебные собаки и более 30 единиц техники. Усиление резервов пограничникам нужно в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции на Закарпатье — на 80% по сравнению с прошлым годом", — сказала Трачук.

    По ее словам, в Чопском отряде поражены ростом числа нелегальных мигрантов: "Если в прошлом году в период с лета по осень мы задержали 161 человек, то в этом году за этот же период — 289 человек. Нынешняя тенденция — мигрантов переправляют за границу большим группами, по 12-25 человек. Задерживают их также соседи — венгры и словаки", — сказала Трачук.

    Во вторник, 14 ноября, состоится совместное построение служащих, прибывших для усиления закарпатского границы.

    Ранее Венгрия решила вернуться к систематическим проверкам на границе. Правительство страны объяснило возврат к строгостям окончанием туристического сезона.

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