Украина усиливает охрану границы с Венгрией

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатье из Львова прибыло пополнение личного составы для усиленной охраны границы, сообщают 14 ноября в Чопском пограничном отряде, который охраняет границу с Венгрией и Словакией.

В Чоп уже прибыли более сотни человек личного состава, служебные собаки и более 30 единиц техники.

Усиление резервов пограничникам нужно в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции, заявила "Укринформу" пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

"На Закарпатье из отряда резервов председателя Службы из Киева и командующего ЗхРУ со Львова по границе прибыло усиление — более сотни человек личного состава, служебные собаки и более 30 единиц техники. Усиление резервов пограничникам нужно в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции на Закарпатье — на 80% по сравнению с прошлым годом", — сказала Трачук.

По ее словам, в Чопском отряде поражены ростом числа нелегальных мигрантов: "Если в прошлом году в период с лета по осень мы задержали 161 человек, то в этом году за этот же период — 289 человек. Нынешняя тенденция — мигрантов переправляют за границу большим группами, по 12-25 человек. Задерживают их также соседи — венгры и словаки", — сказала Трачук.

Во вторник, 14 ноября, состоится совместное построение служащих, прибывших для усиления закарпатского границы.

Ранее Венгрия решила вернуться к систематическим проверкам на границе. Правительство страны объяснило возврат к строгостям окончанием туристического сезона.