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14.11.201718:45
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    Фотоленты

    Главные события 14 ноября в фотографиях

    (обновлено: )63
    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Мэр Киева Виталий Кличко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан во время общего собрания Ассоциации городов Украины.
    Дети смотрят на мертвого кашалота в Индонезии.
    Тысячи женщин протестуют в крупнейших городах Бразилии против внесения в конституцию поправки о полном запрете абортов.
    Число жертв мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 445, еще около 7,1 тысячи человек были ранены. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.
    Финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз, прошел во вторник в Токио. В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. Победительницей стала Мисс Индонезия 21-летняя Кевин Лилиана.
    Народные депутаты Виктор Чумак, Светлана Залищук, Егор Соболев, Мустафа Найем во время брифинга на тему: Как члены НАЗК зарабатывают на е-декларировании: разоблачение.
    Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими
    Anti-Brexit демонстранты проводят акцию протеста у здания парламента в Лондоне.
    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мэр Киева Виталий Кличко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан во время общего собрания Ассоциации городов Украины.
    Мэр Киева Виталий Кличко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан во время общего собрания Ассоциации городов Украины.
    УНИАН
    Дети смотрят на мертвого кашалота в Индонезии.
    Дети смотрят на мертвого кашалота в Индонезии.
    REUTERS Oviyandi Emnur
    Тысячи женщин протестуют в крупнейших городах Бразилии против внесения в конституцию поправки о полном запрете абортов.
    Тысячи женщин протестуют в крупнейших городах Бразилии против внесения в конституцию поправки о полном запрете абортов.
    REUTERS Ricardo Moraes
    Число жертв мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 445, еще около 7,1 тысячи человек были ранены. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.
    Число жертв мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 445, еще около 7,1 тысячи человек были ранены. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.
    REUTERS Ako Rasheed
    Финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз, прошел во вторник в Токио. В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. Победительницей стала Мисс Индонезия 21-летняя Кевин Лилиана.
    Финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз, прошел во вторник в Токио. В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. Победительницей стала "Мисс Индонезия" 21-летняя Кевин Лилиана.
    REUTERS Toru Hanai
    Народные депутаты Виктор Чумак, Светлана Залищук, Егор Соболев, Мустафа Найем во время брифинга на тему: Как члены НАЗК зарабатывают на е-декларировании: разоблачение.
    Народные депутаты Виктор Чумак, Светлана Залищук, Егор Соболев, Мустафа Найем во время брифинга на тему: "Как члены НАЗК зарабатывают на е-декларировании: разоблачение".
    УНИАН
    Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими
    Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими.
    nicematin.com
    Anti-Brexit демонстранты проводят акцию протеста у здания парламента в Лондоне.
    Anti-Brexit демонстранты проводят акцию протеста у здания парламента в Лондоне.
    REUTERS Peter Nicholls

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    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    В Киеве с официальным визитом находится глава Всемирного банка Джим Ен Ким. Он заявил, что направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будут зависеть от хода реформ в стране.

    Ким заявил, что ВБ совместно с Международным валютным фондом работают над расширением финансовой поддержки Украине.

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    Протестующие под Верховной Радой начали устанавливать на площади Конституции вторую юрту. Ранее под зданием парламента появилась надувная юрта, в которой участники акции протеста проводят собрания и встречи с лидерами "Руха новых сил".

    В палаточном городке продолжает свою деятельность полевая кухня, протестующие согреваются чаем.

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