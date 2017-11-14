Главные события 14 ноября в фотографиях

В Киеве с официальным визитом находится глава Всемирного банка Джим Ен Ким. Он заявил, что направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будут зависеть от хода реформ в стране.

Ким заявил, что ВБ совместно с Международным валютным фондом работают над расширением финансовой поддержки Украине.

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Протестующие под Верховной Радой начали устанавливать на площади Конституции вторую юрту. Ранее под зданием парламента появилась надувная юрта, в которой участники акции протеста проводят собрания и встречи с лидерами "Руха новых сил".

В палаточном городке продолжает свою деятельность полевая кухня, протестующие согреваются чаем.

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