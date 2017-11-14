Умерла бабушка Саакашвили, поддерживавшая его политическую карьеру - СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Скончалась бабушка экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мзия Церетели, активно поддерживавшая его политическую карьеру, сообщила во вторник главный редактор грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

"Скончалась госпожа Мзия Церетели. Соболезную семьям Темури и Гиули Аласания (дядя и мать Саакашвили — ред.), Михаила Саакашвили", — написала Киладзе на своей странице в Facebook.

УНИАН Мзия Церетели

По информации агентства Sputnik Грузия, Церетели было 85 лет. Она активно поддерживала своего внука на политическом поприще и даже появилась на съезде созданной им партии "Единое национальное движение" в январе этого года.