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    Политика

    Умерла бабушка Саакашвили, поддерживавшая его политическую карьеру - СМИ

    (обновлено: )21110
    Бабушка Михаила Саакашвили скончалась на 85-ом году жизни, она активно поддерживала политическую карьеру своего внука.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Скончалась бабушка экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мзия Церетели, активно поддерживавшая его политическую карьеру, сообщила во вторник главный редактор грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

    "Скончалась госпожа Мзия Церетели. Соболезную семьям Темури и Гиули Аласания (дядя и мать Саакашвили — ред.), Михаила Саакашвили", — написала Киладзе на своей странице в Facebook.

    УНИАН
    Мзия Церетели

    По информации агентства Sputnik Грузия, Церетели было 85 лет. Она активно поддерживала своего внука на политическом поприще и даже появилась на съезде созданной им партии "Единое национальное движение" в январе этого года.

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