Соратнику Саакашвили вменяют неуплату налогов на 62 млн грн

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подозревает одного из лидеров "Движения новых сил", депутата Верховной Рады Юрия Деревянко в неуплате в 2015 году более 62 миллиона гривен налогов, рассказал РИА Новости сам Деревянко в понедельник.

"Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является одним из организаторов акции протеста у Верховной Рады, которая началась 17 октября. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. При этом Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих.

"Сегодня состоялся допрос в ГП Украины и перед допросом мне начальник отдела и инспектор Государственной фискальной службы (ГФС) вручили акт налоговой проверки, и я выяснил несколько интересных вещей относительно этого дела… В 2015 году я якобы не указал доход 289 миллионов гривен и, соответственно, с этого дохода я якобы не уплатил 62 миллиона гривен налогов… Мне следователь перед допросом сказал, если вы хотите уплатить налоги, которые вы возможно не заплатили, то мы дело закроем", — заявил Деревянко.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела было обращение депутата от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника в ГП Украины о неуплате Деревянко налогов. Депутат подчеркнул, что ежегодно, начиная с 1999 года, сдает декларации, в которых указаны его доходы, имущество и суммы уплаты налогов.

Деревянко намерен в течение пяти дней подать опровержение в ГФС, и если обвинения не будут сняты, готов обратиться в суд.

Смотрите также: Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили