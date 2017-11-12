Саакашвили объявил о смене формата лагеря возле Рады

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что со следующей недели палаточный городок у здания Верховной Рады в Киеве будет расширен.

"Я думаю, что формат этого лагеря должен поменяться, это должен быть тренировочный лагерь. Сюда уже с завтрашнего, послезавтрашнего дня заедут дополнительно люди, которые будут обучаться методам мирной демократической борьбы. Новые люди будут готовы управлять государством вместо них (нынешней власти — Ред.) ", — сказал Саакашвили на народном вече у Рады в воскресенье.

Он сообщил, что у организаторов уже есть все для организации работы такого лагеря. По словам Саакашвили, лагерь в таком формате будет работать "где-то месяц", чтобы подготовить "новых спартанцев, которые должны мобилизовать народ".

Саакашвили отметил, что в рамках борьбы с информационной блокадой акции протеста его сторонников, начиная с понедельника во всех регионах будут открыты информационные центры, которые будут раздавать информационные листовки. У здания Верховной Рады каждое воскресенье будет проходить народное вече, добавил он.

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Саакашвили снова озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда. При этом бывший одесский губернатор вновь не уточнил, что он по этим подразумевает.

Ранее состоялся марш сторонников Саакашвили. Они потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде.