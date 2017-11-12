наверх
12.11.201718:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Саакашвили объявил о смене формата лагеря возле Рады

    Тема:

    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (349)

    (обновлено: )72234
    В ходе вече возле парламента Михаил Саакашвили заявил, что лагерь должен стать "тренировочным", где "дополнительные люди" будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".
    Вече Саакашвили возле Рады, 12 ноября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что со следующей недели палаточный городок у здания Верховной Рады в Киеве будет расширен.

    "Я думаю, что формат этого лагеря должен поменяться, это должен быть тренировочный лагерь. Сюда уже с завтрашнего, послезавтрашнего дня заедут дополнительно люди, которые будут обучаться методам мирной демократической борьбы. Новые люди будут готовы управлять государством вместо них (нынешней власти — Ред.) ", — сказал Саакашвили на народном вече у Рады в воскресенье.

    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент Порошенко. Саакшвили со сторонниками прошли по Киеву

    Он сообщил, что у организаторов уже есть все для организации работы такого лагеря. По словам Саакашвили, лагерь в таком формате будет работать "где-то месяц", чтобы подготовить "новых спартанцев, которые должны мобилизовать народ".

    Саакашвили отметил, что в рамках борьбы с информационной блокадой акции протеста его сторонников, начиная с понедельника во всех регионах будут открыты информационные центры, которые будут раздавать информационные листовки. У здания Верховной Рады каждое воскресенье будет проходить народное вече, добавил он.

    Смотрите также: Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

    Саакашвили снова озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда. При этом бывший одесский губернатор вновь не уточнил, что он по этим подразумевает.

    Ранее состоялся марш сторонников Саакашвили. Они потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вече Саакашвили возле Рады, 12 ноября 2017
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Волошин: польский аналог сайта "Миротворец" — ужас для украинских политиков. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор