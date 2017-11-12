Марш за импичмент Порошенко. Саакшвили со сторонниками прошли по Киеву

В воскресенье, 12 ноября, как и было ранее обещано, сторонники Михаила Саакашвили впервые отойти от Веховной Рады и провели марш за импичмент президенту Петру Порошенко.

Протестующие собрались в 13:00 на Михайловской площади в Киеве и двинулись маршем по улице к Верховной Раде.

Митингующие требуют принятия в парламенте такого закона об импичменте, который значительно упрощает увольнение любого президента.

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