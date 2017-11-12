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12.11.201715:14
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    Фотоленты

    Марш за импичмент Порошенко. Саакшвили со сторонниками прошли по Киеву

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (346)

    (обновлено: )25350
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    Марш за импичмент президенту в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Марш за импичмент президенту в Киеве

    В воскресенье, 12 ноября, как и было ранее обещано, сторонники Михаила Саакашвили впервые отойти от Веховной Рады и провели марш за импичмент президенту Петру Порошенко.

    Протестующие собрались в 13:00 на Михайловской площади в Киеве и двинулись маршем по улице к Верховной Раде.

    Митингующие требуют принятия в парламенте такого закона об импичменте, который значительно упрощает увольнение любого президента. 

    Смотрите также: С файерами, петардами и баннером о "бандеровцах". Марш ультраправых в Польше

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