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    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

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    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (348)

    (обновлено: )21820
    Марш сторонников экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили состоялся в центре Киева, его участники дошли до здания Верховной Рады для проведения народного вече.
    Страна/Youtube

    Участники марша потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Марш был мирным, его участники прошли по центральным улицам Киева от Михайловской площади через Майдан Незалежности. По ходу движения они почтили память погибших во время массовых беспорядков в 2014 году.

    Смотрите также: Марш за импичмент Порошенко. Саакшвили со сторонниками прошли по Киеву

    Среди участников шествия находился Саакашвили, он заявил, что пришел с женой и ребенком.

    Участники марша подошли к палаточному городку сторонников Саакашвили возле здания Верховной Рады Украины, где запланировано народное вече, Саакашвили заявил, что на нем будет объявлен "решительный план дальнейших действий".

    По данным полиции, в марше участвовали около 400 человек.

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    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
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