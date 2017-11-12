Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

Участники марша потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Марш был мирным, его участники прошли по центральным улицам Киева от Михайловской площади через Майдан Незалежности. По ходу движения они почтили память погибших во время массовых беспорядков в 2014 году.

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Среди участников шествия находился Саакашвили, он заявил, что пришел с женой и ребенком.

Участники марша подошли к палаточному городку сторонников Саакашвили возле здания Верховной Рады Украины, где запланировано народное вече, Саакашвили заявил, что на нем будет объявлен "решительный план дальнейших действий".

По данным полиции, в марше участвовали около 400 человек.