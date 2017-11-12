Марш за импичмент Порошенко в Киеве. Появился комментарий полиции

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Около 400 человек приняли участие в митинге на Михайловской площади в Киеве, где днем собрались сторонники экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, чтобы пройти маршем и поучаствовать в народном вече, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.
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По данным полиции, в воскресенье организаторы акции анонсировали марш от Михайловской площади в палаточный городок возле Верховной Рады. Согласно поданной в Киевскую администрацию заявке, участие в марше должны были принять более тысячи человек, для охраны правопорядка привлекли около 300 правоохранителей. Как отмечается, правоохранители сопровождают участников к зданию Рады, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка.
Участие в митинге принимали в основном люди из других регионов страны, добавили в полиции.
Митингующие потребовали принятия в парламенте такого закона об импичменте, который значительно упростит увольнение любого президента. Участники уже дошли до здания Верховной Рады для проведения народного вече.
Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили "Движение новых сил" участвовал целый ряд политических сил разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о выходе из акции протеста. Продолжает акцию только партия Саакашвили.