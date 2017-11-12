Марш за импичмент Порошенко в Киеве. Появился комментарий полиции

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Около 400 человек приняли участие в митинге на Михайловской площади в Киеве, где днем собрались сторонники экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, чтобы пройти маршем и поучаствовать в народном вече, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.

Смотрите также: Марш за импичмент Порошенко. Саакшвили со сторонниками прошли по Киеву

По данным полиции, в воскресенье организаторы акции анонсировали марш от Михайловской площади в палаточный городок возле Верховной Рады. Согласно поданной в Киевскую администрацию заявке, участие в марше должны были принять более тысячи человек, для охраны правопорядка привлекли около 300 правоохранителей. Как отмечается, правоохранители сопровождают участников к зданию Рады, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка.

Участие в митинге принимали в основном люди из других регионов страны, добавили в полиции.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш за импичмент Порошенко в Киеве с участием Саакашвили

Митингующие потребовали принятия в парламенте такого закона об импичменте, который значительно упростит увольнение любого президента. Участники уже дошли до здания Верховной Рады для проведения народного вече.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш за импичмент Порошенко в Киеве с участием Саакашвили

Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии Саакашвили "Движение новых сил" участвовал целый ряд политических сил разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о выходе из акции протеста. Продолжает акцию только партия Саакашвили.