Саакашвили раскрыл детали подготовки "300 спартанцев"

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил детали подготовки "300 спартанцев" в учебном лагере возле Верховной Рады, о чем он заявил в ходе вече возле парламента.

По его словам, учебный лагерь @Boot Самр "Полит-Спартанцы" стартует 17 ноября.

"Его первый модуль будет состоять из трех изменений по три суток каждая (18-20 ноября, 22-24 ноября и 26-28 ноября), во время которых слушатели получат знания и навыки, необходимые для успешного взлома олигархической системы, что душит нашу страну", — написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, учебный лагерь будет формировать лидеров, которые в своих городах, селах и поселках возьмутся за реализацию проектов для достижения общей цели – построения успешной европейской Украины.

"Лучшие выпускники первого этапа обучения получат возможность пройти следующие модули. Те, кто пройдет всю дистанцию, составят собой команду из "300 спартанцев" и примут участие в полном обновлении правительства и парламента. Лекторами и менторами @Boot Camp будут известны политики, реформаторы, ученые", — заключил Саакашвили.

Михаил Саакашвили/Facebook, 12 ноября 2017

Ранее состоялся марш сторонников Саакашвили. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда.