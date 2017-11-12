Соратника Саакашвили задержали в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. При пересечении границы с Украиной в аэропорту "Борисполь" задержали экс-генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе, сообщил координатор Общественного движения "Честно" Николай Выговский в Facebook.

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"Полчаса назад при пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали Тимура Нишнианидзе. Мы вместе возвращались с всемирного форума демократии в Страсбурге. Сейчас забрали паспорт и "изучают", — написал Выговский.

Позже он сообщил, что Нишнианидзе пустили на территорию Украины.

Ранее экс-президент Грузии бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен принять участие в марше вместе с женой и сыном.