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    Соратника Саакашвили задержали в аэропорту "Борисполь"

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (585)

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    По словам координатора Общественного движения "Честно" Николая Выговского, полчаса назад при пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали экс-генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе.
    Аэропорт Борисполь
    RIA News Надежда Соловьева

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. При пересечении границы с Украиной в аэропорту "Борисполь" задержали экс-генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе, сообщил координатор Общественного движения "Честно" Николай Выговский в Facebook.

    Вручение повестки соратнику Саакашвили
    Фото из Facebook Ираклий Имнадзе
    Соратнику Саакашвили вручили повестку в Харькове

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    "Полчаса назад при пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали Тимура Нишнианидзе. Мы вместе возвращались с всемирного форума демократии в Страсбурге. Сейчас забрали паспорт и "изучают", — написал Выговский.

    Позже он сообщил, что Нишнианидзе пустили на территорию Украины.

    Ранее экс-президент Грузии бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен принять участие в марше вместе с женой и сыном.

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