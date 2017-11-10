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    Соратнику Саакашвили вручили повестку в Харькове

    (обновлено: )85
    В харьковский офис парти "Рух новых сил" прибыли работники военкомата и СБУ, которые вручили повестку Ираклию Имнадзе.
    Вручение повестки соратнику Саакашвили
    Фото из Facebook Ираклий Имнадзе

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Руководителю харьковской организации партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили вручили повестку в армию.

    Об этом руководитель харьковского офиса РНС Ираклий Имнадзе сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, повестку ему принесли сотрудник военкомата при поддержке полиции и двух бойцов СБУ.

    "Сегодня к нам в офис ворвалась полиция вместе с сотрудником харьковского военкомата,а так же оператором и двумя сотрудниками СБУ, которые скрылись от наших камер. Своим нежданным визитом они хотели вручить мне повестку в военкомат. Хочу отметить, что я никогда не скрывался и более того ни разу не получал ранее никаких повесток по месту регистрации! Так же ни мои родители, у которых я зарегистрирован, не получали абсолютно никаких повесток и даже писем с уведомлением о моей повестке!", — возмущен Имнадзе.

    Напомним, что ранее в Украине было проведено несколько облав на призывников. Военкомы вместе с полицией вручали повестки в ночных клубах Киева и Львова. Появлялась информация даже об облаве в одном из монастырей Львовской области.

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