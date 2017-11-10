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    Погранслужба разъяснила ситуацию с задержанием сына Саакашвили

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    (обновлено: )47512
    По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна, ребенка, который является сыном Михаила Саакашвили, в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал.
    Олег Слободян
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что несовершеннолетнего сына экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в аэропорту до прибытия его отца, так как ребенка никто не встречал.

    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что его 11-летнего сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в киевском аэропорту.

    "Действительно, 10 ноября около 18.30 в аэропорт "Борисполь" рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00 (21.00 мск), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом", — написал Слободян на своей странице в Facebook в пятницу.

    Он также сообщил, что мужчину, который прибыл с сыном Саакашвили, не пропустили через границу "из соображений безопасности".

    Ранее Саакашвили уже заявлял о задержании и депортации в Грузию своих соратников.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

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