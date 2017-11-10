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    Саакашвили заявил, что его сына задержали в аэропорту "Борисполь"

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (583)

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    По словам экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, два часа тому назад в аэропорту "Борисполь" задержали его 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в пятницу в киевском аэропорту "Борисполь".

    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Два часа тому назад в аэропорту "Борисполь" задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

    Ранее Саакашвили уже заявлял о задержании и депортации в Грузию своих соратников.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

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