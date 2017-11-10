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    ГПУ вызвала на допрос одного из лидеров движения Саакашвили

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    Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что депутат Юрий Деревянко вызван на допрос на 13 ноября в качестве свидетеля. По словам Сарган, на предыдущий допрос он не явился.
    Михеил Саакашвили и Юрий Деревянко (слева). Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины вызвала одного из лидеров "Движения новых сил", депутата Юрия Деревянко на допрос в рамках возбужденного против него дела о возможном уклонении от уплаты налогов, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Движение новых сил" возглавляет экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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    "Установлено, что в 2015 — 2016 годах Деревянко декларировал как принадлежащие ему и его жене средства и имущество, стоимость которых существенно отличается от размеров доходов депутата, полученных в результате предпринимательской и иной деятельности за предыдущие годы, что указывает на возможное уклонение от уплаты налогов, совершенное супругами Деревянко",- сказала Сарган.

    Она отметила, что депутат вызван на допрос на 13 ноября в качестве свидетеля. По словам Сарган, на предыдущий допрос он не явился.

    "Движение новых сил" является одним из организаторов акции протеста у Верховной Рады, которая началась 17 октября. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

    При этом Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих.

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