ГПУ вызвала на допрос одного из лидеров движения Саакашвили

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины вызвала одного из лидеров "Движения новых сил", депутата Юрия Деревянко на допрос в рамках возбужденного против него дела о возможном уклонении от уплаты налогов, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Движение новых сил" возглавляет экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Установлено, что в 2015 — 2016 годах Деревянко декларировал как принадлежащие ему и его жене средства и имущество, стоимость которых существенно отличается от размеров доходов депутата, полученных в результате предпринимательской и иной деятельности за предыдущие годы, что указывает на возможное уклонение от уплаты налогов, совершенное супругами Деревянко",- сказала Сарган.

Она отметила, что депутат вызван на допрос на 13 ноября в качестве свидетеля. По словам Сарган, на предыдущий допрос он не явился.

"Движение новых сил" является одним из организаторов акции протеста у Верховной Рады, которая началась 17 октября. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

При этом Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих.