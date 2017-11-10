США и Порошенко. Пока терпят, но уже ищут замену

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Красивый роман новой украинской власти с ее американскими покровителями всего за несколько лет превратился в союз, где вместе невозможно, а врозь – никак.

Враждебно-прохладные отношения

Разные источники, вхожие в политические круга США не дадут соврать – у американских чиновников уже давно выработалась стойкая аллергия на имя "Петр Порошенко". Представители западного истеблишмента поняли: иметь серьезные дела с украинским лидером – себя не уважать.

Тут уже хорошо усвоили: любые договоренности, достигнутые в напряженных переговорах на самом высоком уровне, Петр Алексеевич по приезду домой легко обращает в ничто. Хотя и повлиять на ненадежного партнера тоже никак нельзя.

Западные друзья прекрасно понимают, что альтернативы действующему главе государства. На кого, если не на Порошенко сейчас делать ставку? На еще менее надежную лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которая, как говорил киногерой, предаст "при первом же шухере"? Или на политического флюгера Олега Ляшко?

"Медовый месяц в отношениях Украины с США прошел, сегодня этот союз наполнен взаимным недоверием, критическим отношением в части реальных реформ, — говорит политолог Руслан Бортник. – Протесты Михаила Саакашвили и серьезные проблемы с прозападными депутатами в Верховной Раде – это сигналы недовольства президентом со стороны американских дипломатических элит. Да, Украина продолжает оставаться интересной США, но руководство страны серьезно растеряло доверие партнеров. Отношение нынешней администрациии Дональда Трампа к Порошенко можно назвать враждебно-прохладным".

Кандидатов хватает

Бортник уверен, что в недавнем скандале с задержанием сына главы МВД Александра Авакова также прослеживалось влияние США.

"Таким образом американцы пытаются держать под контролем, приструнивать и, порой, хлестать по щекам наши политические элиты, которые теряют чувствительность к западным пожеланиям", — отмечает он.

По словам политолога, сегодня Штаты принимают решение относительно того, делать ли ставку на Петра Порошенко на президентских выборах в 2019-м году.

"Звучит много сигналов о том, что в 2019-м году на Порошенко могут не поставить, что это не самый приемлемый вариант для Трампа. Думаю, что у американцев хватает кандидатов — это, кстати, может быть и Тимошенко, и Андрей Садовой, и лидеры второго-третьего эшелона. Я бы даже не сбрасывал со счетов популярных в народе Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского. На кого в итоге поставят США, мы поймем весной-летом следующего года", — считает эксперт.

Большее зло

О том, что на сегодняшний день Соединенные Штаты, не определившись с дальнейшей стратегией, будут терпеть любые выходки Петра Алексеевича, говорит политолог-международник Олег Волошин.

"На Банковой сейчас ищут хотя бы какие-нибудь поводы быть интересными и приятными Администрации Дональда Трампа. Пока что это слабо получается. Но, учитывая, что все остальные украинские влиятельные политики пользуются еще меньшим доверием со стороны Вашингтона, то пока приходится терпеть Порошенко. Чтоб не было хуже. Ведь любой альтернативный вариант на сегодняшний день принимается как большее зло", — уверен специалист.

По словам Волошина, Соединенные Штаты пока не готовы к микроменеджменту на таком высоком уровне.

"Поиском и взращиванием конкурента для Порошенко надо заниматься серьезно, как это в свое время делали в команде Барака Обамы", — говорит политолог. – Но тогда было другое время, другие подходы к внешней политике. Нынешнего президента и его избирателей внутренние проблемы беспокоят гораздо больше. Заниматься микроменеджментом на уровне раскрутки того или иного политика, устранения препятствий США пока не будут – это довольно большой кусок работы. Тем более, что второго Виктора Ющенко, популярного, с опытом, лояльного к Штатам, сейчас на горизонте тоже не наблюдается".