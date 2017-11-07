"Майдан" Саакашвили: обещают "марш миллионов" и "реальную смену власти"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Палаточный городок у стен Верховной Рады, который в народе окрестили "Михомайданом", приобретает все больше деталей, знакомых по "евромайдану". Появились ящики для сбора средств ("для поддержки добровольческого движения Майдана" и т.п.). Пройдя по палаточному городку, пропитываешься дымом: прохладно, в палатках топят печи.

"Скоро и сигареты на входе "стрелять" начнут", — шутит кто-то из коллег.

Ему отвечают: "Ладно, если сигареты, главное, чтобы без настоящей стрельбы".

Впрочем, организаторы акции уверяли и уверяют: будут действовать мирно. Но полностью ли они контролируют ситуацию?

О митинге 7 ноября было заявлено давно – власти как бы дали время подумать. Поэтому многие ждали чуть не повторения Октябрьской революции. Тем более, что среди сторонников Саакашвили и его временных союзников настроения – достаточно радикальные.

"Революционерам" пришлось охлаждать пыл. Накануне нардеп Семен Семенченко заявил, что в Киеве действует группа людей, которая от его имени и от имени батальона "Донбасс" ищет желающих поучаствовать в штурме Верховной Рады 7 ноября. По словам депутата, это "провокаторы".

Семенченко записал видео-обращение, в котором заверил, что он и его люди не планируют брать парламент приступом.

Да и сил для штурма маловато. Митинг 7 ноября оказался довольно малочисленным (по крайне мере, в первой половине дня – по словам участников, к вечеру "люди подтянутся").

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Саакашвили

Снятая было главой МВД Арсеном Аваковым охрана вернулась, хотя и не выглядит теперь столь внушительно, как в первые дни "Михомайдана". Напомним, ранее министр заявил, что ведомство не будет более тратить государственные ресурсы на охрану "хлама" у Верховной Рады.

Ораторы на митинге эти слова Авакову сегодня припомнили: "Здесь не "хлам", а народ!..". Выступавшие говорят о проблемах: народ нищает, власть богатеет, коррупция процветает, идет война, а – "бырыги наживаются на крови".

На площади для наглядности установили стенд с декларацией президента Петра Порошенко и с перечислением его "благоприобретений" последних лет. Развернули плакат с требованием: "Импичмент!".

Вспомнили и другие известные фамилии. Но… кто критикует? Разве не сами активисты евромайдана привели во властные кабинеты тех, кого теперь яростно разоблачают?

РИА Новости Украина Евгений Котенко Камень под Верховной Радой

Некоторые выступающие пытались объясниться: мол, доверились, думали, что после победы Майдана все будет по-честному. Однако ведь не первый это был на Украине Майдан…

Претензии теперь не только к Порошенко. По словам одного из ораторов, "бедность в стране порождает та политическая система, которая есть". Чтобы изменить систему, нужно изменить систему выборов, чтобы покончить с расхитителями – ввести антикоррупционный суд, а с депутатов снять неприкосновенность – "пусть будут прикосновенные, как Шкиряк".

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Один из ораторов признал: вот в Румынии, например, протестуют сотни тысяч, а на Украине на митинг к Раде пришло мало людей. Другой согласился: у парламента протестуют приехавшие из регионов, "Киев нас не слышит"… Вот когда столица проснется, будет другой разговор (митингующие скандируют: "Киев, вставай!").

Выступающие упоминали о тарифах, о пенсиях, о прожиточном минимуме — "везде обман". Выдвигали предположение, что именно эти вопросы могли бы вывести на улицы больше людей – но продолжения эта тема не получила.

Нардеп Юрий Деревянко напомнил, что за три недели существования палаточного лагеря страну сотрясли новые коррупционные скандалы: "рюкзачное дело", скандал с продажей по завышенной цене продукции "завода президента", наконец, скандал с "райскими бумагами".

А экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вывести народ – не проблема. По его словам, и сегодня "площадь полная", а если власть хочет других майданов, хочет марш миллионов – то "вы увидите марш миллионов".

Саакашвили отметил, что власть тянет с выполнением требований (изменение системы выборов, антикоррупционный суд, отмена депутатской неприкосновенности).

"Сегодня у них (депутатов Рады— Ред.) последний день, когда еще могут использовать шанс (выполнить требования протестующих — Ред.). Если они и дальше будут демонстрировать, что их абсолютно не интересует ваше мнение, то на вечер мы объявим другой план… Наш вечерний план будет касаться не только ограниченных условий, трех законов. Наш вечерний план будет сфокусирован и касаться только одной темы: законной, мирной, но реальной смены власти на Украине на всех уровнях", – сказал политик.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, план этот утвердят сегодня в 18.00. В настоящее время митинг у стен парламента продолжается.