Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих.

Во вторник возле здания Рады начался митинг, организованный Саакашвили. По данным МВД, в нем принимают участие около тысячи человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

"Если они (власти — ред.) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает", — заявил Саакашвили во вторник в ходе митинга возле Рады. Он не уточнил, что представляет собой эта процедура.

Саакашвили также призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен принять участие в марше вместе с женой и сыном.