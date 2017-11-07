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    Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко

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    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих.

    Во вторник возле здания Рады начался митинг, организованный Саакашвили. По данным МВД, в нем принимают участие около тысячи человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

    "Если они (власти — ред.) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает", — заявил Саакашвили во вторник в ходе митинга возле Рады. Он не уточнил, что представляет собой эта процедура.

    Саакашвили также призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен принять участие в марше вместе с женой и сыном.

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