В воскресенье Саакашвили проведет марш в Киеве

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Сторонники экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили намерены в воскресенье провести марш по центральным улицам Киева с требованием к Верховной Раде принять закон об импичменте и создании антикоррупционного суда.

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Саакашвили ранее пообещал, что придет на акцию вместе с женой и сыном. Он пригрозил запустить процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко, если власть не прислушается к требованиям протестующих.

Марш по Киеву станет очередной акцией сторонников Саакашвили, которые с 17 октября протестуют у здания Верховной рады Украины с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда, сейчас к этим требованиям еще добавилось принятие закона об импичменте.

Первоначально в акции у Рады кроме партии Саакашвили "Движение новых сил" принимали участие целый ряд политических сил разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о своем выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили. Политик ранее заявил, что переселился в палаточный городок, разбитый активистами у здания парламента. Саакашвили также регулярно созывает людей на народные вече у Рады, на которых обсуждается текущая политическая ситуация в стране и будущее Украины "без олигархов".

Саакашвили анонсировал проведение марша, после принятия Верховной Радой во вторник в первом чтении избирательного кодекса, который призван унифицировать правила выборов органов власти в стране на разных уровнях. Ранее Рада также направила на оценку в Конституционный суд Украины законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, эта процедура является первым этапом в принятии соответствующего законопроекта.

На митинге сторонников Саакашвили у Рады назвали голосование за избирательный кодекс очередной "маленькой победой", так как "документ ослабляет олигархов на выборы", однако заявили, что этого не достаточно.

В связи с этим Саакашвили призвал своих сторонников в воскресенье в 13.00 прийти на Михайловскую площадь в центре Киева и поучаствовать в "марше возмущенных" с требованием принятия закона об антикоррупционном суде и импичменте. "Если они (власти — ред.) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает", — заявил Саакашвили во вторник в ходе митинга возле Рады. При этом он не уточнил, что подразумевает под понятием "народного импичмента".

Среди аргументов, на которые Саакашвили ссылается, созывая людей на массовую акцию, также неудачное голосование Рады за отзыв из парламента законопроекта о создании антикоррупционного суда, который ранее был признан Венецианской комиссией не приемлемым для принятия. В четверг парламент провалил соответствующее голосование, которое должно было открыть путь для внесения президентом нового законопроекта с учетом замечаний Венецианской комиссии.

По данным Киевской городской государственной администрации, городским властям не поступали заявки от каких-либо политических сил о проведении массовых акций на Михайловской площади в воскресенье.

"На 12 ноября есть только заявка партии "Движение новых сил" на проведение бессрочной акции протеста у здания Верховной Рады", — сообщил РИА Новости представитель отдела мэрии, работающего с заявками общественности на проведение массовых акций.

В то же время в пресс-службе "Движения новых сил" РИА Новости сообщили, что "Марш возмущенных" в воскресенье все же состоится. Его сбор, как и планировалось, изначально назначен на Михайловской площади. Собеседник агентства сообщил, что предварительно планируется, что с Михайловской площади люди пройдут маршем к палаточному городку сторонников Саакашвили у здания Верховной Рады.