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    Саакашвили назвал себя "драконом", летающим по ночам на метле

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    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (351)

    (обновлено: )27930
    По словам бывшего президента Грузии, "олигархические СМИ перевозбудились". Возмущенный политик заявил, что он дышит огнем как настоящий дракон и летает по ночам на метле над Козином и Конче-Заспой.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили раскритиковал "олигархические СМИ" в ответ на публикацию о том, что он якобы "сжег арендованный дом" в Козине возле Киева.

    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

    В ней говорилось, что дом был со всеми удобствами площадью 356,3 квадратных метра.

    "Олигархические СМИ перевозбудились. А еще я дышу огнем как настоящий дракон и летаю по ночам на метле над Козином и Конче-Заспой. (…) Мои "любі воріженьки", у меня столько энергии, что я не знаю, куда ее деть. Если бы я дополнительно еще нюхал кокаин, вам бы мало не показалось", — написал он на своей странице в Facebook.

    Накануне состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда. 

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