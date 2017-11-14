Рада приняла в I чтении проект госбюджета на 2018 г

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Парламент во вторник принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%, такое решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кабмин 15 сентября утвердил проект главного финансового документа страны и подал его на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП на 3%, расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов).

Согласно документу, проект бюджета рассчитан, исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов). С января 2017 года кабмин Украины повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен (54,5 доллара) до 3,2 тысячи гривен.

Проект госбюджета предусматривает финансирование министерства обороны на уровне 83,3 миллиарда гривен (3,1 миллиарда долларов), что на 21% больше, чем в прошлом году. Из этих средств 16,3 миллиарда гривен (почти 613 миллионов долларов) планируется направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования.

Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали проект, назвав его принятие "опасным для страны". В частности, по мнению депутатов от "Оппозиционного блока", проект бюджета на 2018 год — "это бюджет полицейского государства с бедным населением".

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 8,1%.