Решение Рады: активисты Евромайдана стали участниками боевых действий

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада 14 ноября приняла закон, которым предоставила статус участников боевых действий активистам Евромайдана, которые пострадали на акциях протеста с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Закон поддержан 241 голосом.

Статус участника боевых действий предоставляется гражданам, получившим тяжкие, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, при участии в "Революции достоинства".

Закон не предусматривает такого статуса сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащих внутренних войск, которые получили телесные повреждения во время выполнения служебных обязанностей во время Революции достоинства.

Закон также признает инвалидами войны людей, ставших инвалидами от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий и установления связи получения инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья будет определяться Кабинетом министров.

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