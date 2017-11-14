Депутат пригрозил выехать в РФ вместе со своим округом

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Балицкий согласен покинуть территорию Украину вместе со своим округом.

Балицкий избран по мажоритарному округу с центром в Мелитополе Запорожской области.

Свое заявление Балицкий сделал в эфире "112 Украина" во время дискуссии с лидером "Братства" Дмитрием Корчинским. Спор возник из-за вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон" Ани Лорак, Софие Ротару, Вере Брежневой.

Корчинский высказал свое пожелание Балицкому, чтобы тот покинул страну: "Я хочу, чтобы вы и члены вашей фракции скорее поехали в эРэФию".

В ответ депутат не сдержался: "Мы уедем! Может быть. Такие как округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется? Киевская область?", – возмутился Балицкий.

В октябре вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид потребовала отключить микрофон народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому после отказа говорить на украинском языке.