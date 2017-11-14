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    Политика

    Депутат пригрозил выехать в РФ вместе со своим округом

    (обновлено: )12820
    Евгений Балицкий во время спора с Дмитрием Корчинским пригрозил покинуть Украину "со своими территориями".
    Народный депутат Евгений Балицкий
    Фото "112 Украина"

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Евгений Балицкий согласен покинуть территорию Украину вместе со своим округом.

    Балицкий избран по мажоритарному округу с центром в Мелитополе Запорожской области.

    Свое заявление Балицкий сделал в эфире "112 Украина" во время дискуссии с лидером "Братства" Дмитрием Корчинским. Спор возник из-за вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон" Ани Лорак, Софие Ротару, Вере Брежневой.

    Корчинский высказал свое пожелание Балицкому, чтобы тот покинул страну: "Я хочу, чтобы вы и члены вашей фракции скорее поехали в эРэФию".

    В ответ депутат не сдержался: "Мы уедем! Может быть. Такие как округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется? Киевская область?", – возмутился Балицкий.

    В октябре вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид потребовала отключить микрофон народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому после отказа говорить на украинском языке.

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