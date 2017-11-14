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    Общество

    НАБУ начало расследовать возможную коррупцию в НАПК

    (обновлено: )56
    Досудебное расследование в отношении чиновников НАПК проводится по факту "возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах".
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. НАБУ начало расследование по факту возможной коррупции в НАПК.

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    Так, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством, сообщила пресс-служба НАБУ.

    По данным бюро, досудебное расследование в отношении чиновников НАПК проводится по факту "возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенного с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгодопреобретателя и третьих лиц".

    "Следствие не исключает, что указанные должностные лица НАПК могли действовать в составе организованной группы", — добавили в Бюро.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

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