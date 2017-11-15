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    Конгресс США принял оборонный бюджет, предполагающий помощь Украине

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    Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает военную помощь Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2018 финансовый год, свидетельствуют результаты голосования. Бюджет предусматривает ряд мер, связанных с Россией, а также предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов.

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    $500 млн от США для Украины: а было ли летальное оружие?

    Бюджет объемом почти в 700 миллиардов долларов предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе.

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    Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает президента Дональда Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

    Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД). Кроме того, выделено 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования, которая, по утверждению конгресса, не должна нарушать договор. США и Россия обвиняют друг друга в нарушении договора.

    Кроме того, от Трампа требуют разработать санкции на случай нарушения Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Конгресс не поясняет свою позицию насчет того, нарушает Россия договор или нет.

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    Также оборонный бюджет США предполагает военную помощь Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

    Напомним, Дональд Трамп призвал конгресс увеличить оборонный бюджет США
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