Эксперт: коррупция не дает Украине получить летальное оружие из США

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В США все еще не могут решить вопрос предоставления Украине летального оружия. Однако, есть уже три предложения на этот счет, и их собираются представить американскому президенту Дональду Трампу. Об этом пишут средства массовой информации в США.

Так, по их данным, советнику Трампа по национальной безопасности уже представили три варианта передачи Украине летального оружия. Они изложены в межведомственной записке, и ее уже направили в Совет нацбезопасности США. В то же время сообщается, что Госдепартамент и Пентагон выступают за передачу Украине оружия на 47 млн долларов.

О перспективах предоставления летального оружия со стороны Америки рассказала управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому питання надання Україні летальної зброї в Америці так довго не можуть вирішити?

– В принципі, в основі лежить дилема як раз, що відбудеться після того, як Україна отримає цю зброю, чи буде більша ескалація конфлікту, чи він піде на затухання. І власне на це питання досі ні американський істеблішмент, ні світове співтовариство не отримали чіткою відповіді, яка б переважала на одну чи іншу позицію. Саме тому досі зберігається ця невизначеність.

Єдине, що я хочу додати, що в принципі я поки що особисто ставлюсь дуже скептично до перспективи отримання Україною такої зброї, тому що знову-таки підняття цієї теми в риториці політичних очільників США і взагалі на перших шпальтах медіа сьогодні це, скоріше за все, тактичний прийом американської переговорної сторони для того, щоб змусити Росію хотіти домовлятися, тому що це та альтернатива, яку США будуть використовувати у випадку, якщо вони не домовляться з Росією.

Оскільки зараз на кону як раз очікується зустріч Трампа із Путіним і так само переговори в рамках формату Волкер-Сурков, тому я не думаю, що зараз дійсно ми маємо реальні перспективи отримання такої зброї. І ще хочу додати, що в принципі за минулого президента як раз питання надання зброї загальмувалося після того, як були надані відповідні рекомендації Національній раді безпеки США, і їх висновок був негативний, тому Обама утримувався від такого рішення.

І відповідно, тоді Пентагон, і безпосередньо міністр оборони виступали за надання такої зброї, і радники довкола Обами, але власне рішення не було прийнято. І так само зараз оці вагання з отих причин, які я вже назвала.

Зараз Держдепартамент і Пентагон виступають за передачу Україні летальної зброї на 47 мільйонів доларів. Ця заява зроблена, щоб відтягнути час?

– Це один з форматів. Тобто зараз головне як раз в дискусіях продемонструвати, що питання не зависло в повітрі, а начебто розглядається.

Тобто зараз вже говориться про те, що існує три технічних варіанти, яким чином цю зброю надати, які будуть покладені на розгляд президенту. А головний камінь спотикання, як на мене, він зараз як раз полягає в більш філософській площині, не в плані технічного варіанту того, як Україні надати цю зброю.

А в принципі чи надати, чи не надати. І це як раз натикається на головне питання – чи допоможе це вирішити конфлікт. Поки що, оскільки США очікують і сподіваються, що їм вдасться домовитись з Росією, вони не будуть використовувати цей факт надання Україні зброї, тому що вони чудово розуміють, що це абсолютно закриє усі можливості для переговорів з Росією. І поки в них ще є ця надія, що вони зможуть домовитись, вони не будуть вдаватися до цього радикального кроку.

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А три технічні моменти можете озвучити для розуміння ситуації?

– З точки зору технічної спроможності наших військових оперувати цією зброєю чи здійснювати технічну роботу з цією зброєю, я як раз не сумніваюся. Навіть, якщо вони не мають достатньої кваліфікації, це питання незначного часу.

Тут скоріше питання, яке, до речі, так само є серед побоювань з боку американської адміністрації. Це питання в нашій корупції і в непрозорих схемах, тому що як американські, так і європейські колеги не певні до кінця, що ця зброя, яка буде передана Україні, не виникне десь якимось чином в якихось абсолютно несподіваних місцях і не буде якимось чином отримана сепаратистами і таке інше.

Як раз фактор корупційності, в тому числі корупційності наших силових структур, він відіграє вирішальну роль.

Внутрішні політичні процеси в США можуть якось вплинути на це питання надання Україні летальної зброї?

– Самі внутрішні політичні процеси в США, маєте на увазі? Ні, я думаю, що тут як раз ці питання американська адміністрація виокремлює, тому що в них є абсолютно реальна, здорова амбіція вирішити одне з найбільш болісних питань в зовнішній політиці, і тут інтереси і Трампа, і загального політичного істеблішменту США, вони збігаються.

Питання в розбіжностях тільки в тактиці – як досягнути цього. І тому, я не думаю, що ті внутрішні події, які на разі відбуваються в США, якось вплинуть на загальну позицію, яку вони мають. А вони хочуть власне мати це як одну із своїх перемог у світовій політиці, у міжнародних відносинах.

Трамп – миротворець?

– Це реальна амбіція будь-якої країни, мабуть, якщо вона має вплив на міжнародні процеси і сподівається вирішити їх. І в цьому контексті, до речі, дуже важливо яким чином Трамп визначив можливість своєї зустрічі з Путіним.

Він сказав, що Росія їм має допомогти в питаннях по Північній Кореї і по Сирії, і так само ще будуть говорити про Україну. І як раз звертаю увагу на те, що вони очікують, що Росія має їм допомогти по Північній Кореї і по Сирії, значить вони розраховують на те, що вони мають з Росією про щось домовлятись, в них є такий інтерес. А Україна це третє за пріоритетністю питання, принаймні в тій градації, яку надав президент США.

Але це є перший пріоритет для РФ. Тому вилучення України взагалі з цього формату переговорів щодо українського питання з переговорів безпосередньо між Америкою і Росією несе цей ризик, що Україна просто буде як один з елементів чи об’єктів цих переговорів, вона не є повноцінним учасником.

Чи варто Україні від цих переговорів чекати на якесь пакетне рішення разом з Сирією, Північною Кореєю?

– Так, цей ризик є, дійсно, і це реалії, на які ми маємо реагувати і орієнтуватись в яких, тому що бажання нашої політичної еліти говорити про те, що Україна все одно буде розглядатися окремо – це тільки бажання.

Є реалії світової політики, навіть, якщо з американцями порушувати це питання в такий спосіб, що це пакетні домовленості, вони це будуть заперечувати, але насправді дійсно питання вирішуються в комплексі.

Єдине, що я не думаю, що ця зустріч між Трампом та Путіним принесе абсолютно вже готовий компроміс з усього спектру питань. Це одна з робочих зустрічей в рамках складного процесу, і їх руху на зустріч один одному.

І тому просто, якщо Україна буде орієнтуватися, об’єктивно сприймати реальність і все ж таки намагатися в якійсь частині переговорів перебирати на себе лідерство, то в неї є ще шанс того, що її питання не будуть вирішуватися за її спиною, а в принципі вона буде активним учасником цих переговорних процесів.

Волкер-Сурков – що можете сказати з цього приводу?

– В залежності від того, що відбудеться раніше. Поки що в мене немає чіткої ясності в який день відбудеться зустріч між Трампом та Путіним. Зустріч Суркова і Волкера анонсована на 13 листопада. В принципі це вже практично завершення візиту Трампа до країн Далекого сходу, тому за цією логікою зустріч президентів має відбутися раніше.

Хоча, якщо розглядати зустріч Волкера та Суркова як підготовчу до цієї зустрічі президентів, то порядок буде абсолютно інший. В принципі спочатку тривають технічні всі зустрічі, потім відбувається зустріч на політичному рівні, якщо оголошується якесь спільне рішення.

Якщо це просто зустріч робоча, як я вже зазначила, то порядковість не буде залежати від того чи зустріч технічних експертів має бути першою.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса поможет быстрее решить вопрос с поставкой в Украину летального оружия США.

А военный эксперт Сергей Ковтун считает, что мотивы получения летального оружия Украиной – политические, а не военные.