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    Трамп призвал конгресс увеличить оборонный бюджет США

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (736)

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    Американский лидер направил в палату представителей конгресса США письмо с просьбой рассмотреть поправки к бюджету на 2018 финансовый год для министерства обороны.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP

    КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп направил в палату представителей конгресса США письмо с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год в связи с ситуацией вокруг КНДР и в Афганистане.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Прошу конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для министерства обороны. Запрос включает дополнительные 4 миллиарда долларов США для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи… и 1,2 миллиарда долларов для поддержки стратегии моей администрации в Южной Азии", — говорится в письме Трампа спикеру палаты представителей, которое распространила пресс-служба Белого дома.

    По его словам, дополнительное финансирование необходимо для увеличения воинского контингента США в Афганистане на 3,5 тысячи человек.

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    Американский лидер также просит выделить 700 миллионов долларов на ремонт кораблей ВМС США "Джон Маккейн" и "Фитцжеральд", которые в 2017 году столкнулись с гражданскими судами.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам его переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ёном Му сообщил, что США по-прежнему привержены дипломатическому решению вопроса с Северной Кореей, но имеются и ряд военных вариантов.

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