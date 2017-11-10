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    В мире

    США отреагировали на "согласие" поставлять летальное оружие Украине

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (62)

    (обновлено: )28120
    Представитель Белого дома Майкл Энтон опроверг информацию СМИ о том, что администрация якобы приняла принципиальное решение о начале поставок летального оружия Украине.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Белый дом опроверг информацию, опубликованную ранее газетой Wall Street Journal, что администрация приняла принципиальное решение о начале поставок летального оружия Украине.

    "Это неправда", — заявил РИА Новости представитель Белого дома Майкл Энтон.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер инициировал в США обсуждение поставок оружия Киеву

    Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила ранее, что Белый дом дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

    Ранее сообщалось, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине. Как следует из документов комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений". Как писал WSJ, решение о поставках Javelin на Украину одобрено в принципе, но сроки его реализации пока не определены.

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    Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, заявил Порошенко.

    До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

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