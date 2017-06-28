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    Россия

    Россия предупредила США о последствиях выхода из ДРСМД

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    В МИД РФ заверили, что в Европе могла бы резко возрасти военная напряженность, если бы США вышли из ДРСМД: "Подобные действия США были бы очень большой ошибкой".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Выход США из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет большой ошибкой, заявил РИА Новости замглавы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    По его словам, при таком положении вещей, в Европе могла бы резко возрасти военная напряженность.

    "Мы твердо убеждены, что подобные действия США были бы очень большой ошибкой. В результате в Европе резко возросла бы военная напряженность и под угрозой оказался бы весь режим контроля над ракетно-ядерными вооружениями", — сказал Леонтьев.

    "А это значит, что исчез бы нынешний режим транспарентности и предсказуемости в действиях сторон в этой крайне чувствительной сфере. Это было бы крайне нежелательно", — подчеркнул он.

    Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

    Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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