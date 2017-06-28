Россия предупредила США о последствиях выхода из ДРСМД

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Выход США из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет большой ошибкой, заявил РИА Новости замглавы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

По его словам, при таком положении вещей, в Европе могла бы резко возрасти военная напряженность.

"Мы твердо убеждены, что подобные действия США были бы очень большой ошибкой. В результате в Европе резко возросла бы военная напряженность и под угрозой оказался бы весь режим контроля над ракетно-ядерными вооружениями", — сказал Леонтьев.

"А это значит, что исчез бы нынешний режим транспарентности и предсказуемости в действиях сторон в этой крайне чувствительной сфере. Это было бы крайне нежелательно", — подчеркнул он.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.