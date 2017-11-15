Россия запускает первые пассажирские поезда в обход Украины

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. РЖД запускают в среду по железнодорожному обходу Украины, грузовое движение по которому стартовало в сентябре текущего года, первые пассажирские поезда, сообщала ранее Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД).

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. В частности, на первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Всего по "старому" участку курсировала, рассказывал Пегов, 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, из которых около 30% не имели остановок на старой линии.

Филиал РЖД сообщал, что, в частности, первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

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Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские поезда дальнего следования.

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).