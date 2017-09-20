Россия запустила грузовые поезда по железнодорожному обходу Украины

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать по железнодорожному обходу Украины, и первые из них перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, сообщили РЖД, информирует Прайм.

"ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", — говорится в сообщении компании в среду.

Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью текущего года. Президент РЖД Олег Белозерова сентябре сообщал журналистам, что компания планирует запустить движение в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские.

Читайте также: Синдром войны. Украину могут раскачать ветераны