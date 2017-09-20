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    Россия

    Россия запустила грузовые поезда по железнодорожному обходу Украины

    (обновлено: )972151
    В РЖД сообщили, что компания организовала движение грузовых поездов по железнодорожному обходу Украины на регулярной основе.
    Железнодорожные цистерны
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать по железнодорожному обходу Украины, и первые из них перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, сообщили РЖД, информирует Прайм.

    "ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", — говорится в сообщении компании в среду.

    Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью текущего года. Президент РЖД Олег Белозерова сентябре сообщал журналистам, что компания планирует запустить движение в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские.

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