В России рассказали, какие поезда пойдут в обход Украины

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. РЖД планируют запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа, на первом туда будут переключены те, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, сообщил директор ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, сообщает Прайм.

Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью. Президент РЖД Олег Белозеров в сентябре сообщал журналистам, что компания планирует запустить движение в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские. О старте грузового движения РЖД сообщили 20 сентября.

"Запуск будет происходить в несколько этапов: первый этап, сейчас уже разрабатывается график без изменения времени, сначала там будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок", — рассказал Пегов во вторник.

По его словам, с графика следующего года, когда компания будет готова, весь поток пассажирских поездов будет переключен на обход. При этом Пегов отметил, что есть некоторые нюансы.

"Мы как раз этот вопрос прорабатываем, потому что все-таки поезда имели две дополнительные остановки промежуточные, где люди заходили и выходили. Мы не можем оставить эти населенные пункты вообще целиком без пассажирского движения, поэтому как раз обсуждается вопрос с проработкой графика, но мы ещё должны понимать, что участок линии новый, надо его обкатать. Но сначала, конечно, туда будут переключены поезда, которые не имеют промежуточных остановок", — рассказал Пегов.

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По его словам, на участке курсирует 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, около 30% из них не имели остановок на старой линии.