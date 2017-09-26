Гройсман, гудбай! Верховная Рада выходит из-под контроля

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Выразив перед началом новой сессии надежду на то, что Верховная Рада в кои то веки начнет продуктивную работу, спикер Андрей Парубий вряд ли сам верил своим словам. Сопоставив количество серьезных задач, которые стоят перед парламентом с нелюбовью парламентариев к законотворчеству, можно легко понять — новый период будет таким же вялым, как и прежние. Впрочем, если раньше на нерадивых депутатов можно было влиять из высоких кабинетов на Печерских холмах, то сейчас эти рычаги воздействия утратили свою эффективность.

Работа в холостую

Несмотря на то, что в режиме пленарных заседаний Верховная Рада отработала уже две недели, похвастаться конкретными результатами парламенту не удается. Среди немногих вещей, которые депутаты уже успели утвердить значатся только те, за которые государству уже сейчас может быть стыдно. Речь о реформе образования, которая рискует обернуться грандиозным дипломатическим скандалом. Напомним, новый закон фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. И это при том, что до сих пор в Украине существует множество школ с обучением на русском языке, а также на других языках нацменьшинств — венгерском, румынском и других. Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах. Негодование инициативой депутатов уже выразили целый ряд стран, в числе которых Венгрия, Румыния, Польша и РФ. Так что, не исключено, что единственный раз, когда Верховная Рада действительно решила поработать окажется холостым — если Петр Порошенко наложит вето на скандальный закон труды нардепов будут напрасными.

Работа или саботаж?

Эффективной обещала стать неделя рассмотрения судебной и пенсионной реформы, но ожидания, что с этими изменениями все будет так же легко, как с образованием, оказались только иллюзией.

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Например, взявшись за судебную реформу, депутаты обнаружили, что по своему объему документ попросту неподъемный. Четыре тысячи поправок к законопроекту в более семисот страниц — три новых Процессуальных кодекса, правки к семи действующим кодексам и еще восемнадцати законам. Не удивительно, что депутатам, привыкшим работать в облегченном режиме осилить такие масштабы оказалось не по силам.

Впрочем, в кулуарах поговаривают, что причины простоя в работе Рады кроются совсем в другом. Парламент, который легко и за пару часов принимал куда более объемные документы, специально замедляет темпы своей работы. Цель — "завалить" рассмотрение следующей по счету, пенсионную, реформу и подложить свинью премьер-министру Владимиру Гройсману, пообещавшему пенсионерам уже с 1 октября молочные реки и кисельные берега.

Позже эту версию озвучил и сам глава правительства.

"Мне поступают сигналы, что идет искусственное затягивание некоторыми политическими силами судебной реформы, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы. Вдумайтесь, пожалуйста! Искусственно затягивать работу парламента, чтобы украинские пенсионеры не смогли получить повышенные пенсии в октябре", — заявил Гройсман, назвавший такие действия преступлением перед украинскими пенсионерами.

Правда, возмущение главы правительства так и осталось пустым звуком — не приняв судебную реформу, коалиция даже близко не подобралась к пенсионной.

Ничего не ждите

Когда процесс сдвинется с мертвой точки и сдвинется ли он вообще, сказать сложно. Ситуацию усугубляет еще и, так называемый, фактор МВФ. Валютный фонд внимательно следит за тем, как проходят реформы, под которые он выделял немалые средства и уже выразил недовольство тем, как идут дела в этом направлении.

Тем не менее, в среде политических экспертов считают, что ждать каких-то серьезных результатов от этой Рады уже не стоит. После того как парламент стал заложником внутриполитических разборок рассчитывать на его эффективность не приходится.

"Мы наблюдаем все признаки парламентского кризиса", — считает политолог Алексей Якубин. "Народные депутаты умудряются "заваливать" те инициативы, которые правительство заявляло в качестве ключевых. Внутренняя разобщенность и кризис в действующей коалиции стали причиной саботажа приоритетных вещей. В зале заседаний мы почти не видим депутатов — например, когда рассматривалась судебная реформа, работали до ста человек. Большинства, как такового не существует — даже когда спикер ставил на голосование рядовые вещи, не находилось даже 226 "за"».

Обмен ударами

По его мнению, в первые две недели работы ВР четко проявилась разобщенность по линии "Рада-Кабмин".

"Наблюдается серьезный конфликт между Владимиром Гройсманом и "серым кардиналом" коалиции Игорем Кононенко. Последний во время отъезда Порошенко в США и Канаду показал Гройсману, что именно он контролирует большую часть "БПП" в Раде. Ситуация с проваленной пенсионной реформой показала, что Гройсман растерял рычаги влияния. Конфликт в окружении президента только углубляется взаимным обменом ударами", — отмечает Якубин.

Саботируют процесс, по мнению эксперта, и сами народные депутаты.

"Постепенно накапливается критическая масса нардепов, которые готовы игнорировать те вещи, которые президент и премьер считают приоритетными", — считает Якубин. "Если это продлится и дальше, Верховная Рада может просто выйти из под контроля и Банковой и правительства. Большая часть депутатов сегодня думает о своей политической карьере, как бы сохранить себя во власти, с кем построить ситуативный союз. Это во многом влияет на то, как сегодня "работает" парламент. Эта Рада недееспособна. Мы видим, что власть не может повлиять даже на своих депутатов, а ВР превращается в неуправляемый орган, не способный решать проблемы людей".