Ж/д в обход Украины готова уже почти наполовину - РЖД

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Движение поездов по железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины планируется открыть осенью 2017 года, сама ветка готова уже наполовину, сообщают РЖД.

Двухпутную электрифицированную железную линию в РФ начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Новая линия, как сообщали в РФ, позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Президент РЖД Олег Белозеров в пятницу провел осмотр строительства железной дороги Журавка — Миллерово.

"Готовность железнодорожной линии Журавка — Миллерово составляет около 50%. Эксплуатационная длина участка составит 137,5 километров, а развернутая длина пути — 294 километра… Движение поездов на линии Журавка — Миллерово планируется открыть осенью 2017 года", — говорится в сообщении РЖД.

По данным компании, идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, укладка верхнего строения пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов. В Ростовской и Воронежских областях будут построены семь новых станций и реконструирована станция Журавка.

РЖД предусмотрели средства на поддержание местных автодорог, а после запуска железной дороги в эксплуатацию для местных жителей будут открыты новые рабочие места. Белозеров совершил облет строящейся линии Журавка — Миллерово в Ростовской и Воронежской областях. Затем в штабе строительства на базе вахтового поселка в населенном пункте Марьяны в режиме видеоконференции прошло совещание о ходе реализации проекта.

"Строители проделали большую работу, практически на всех основных объектах развернуты работы. График по запуску объекта мы должны выполнить, никаких отклонений от качественных показателей допустить не должны", — цитируют РЖД Белозерова.