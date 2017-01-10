Ограничение на наличный расчет граждане научатся обходить - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Новое ограничение НБУ суммы расчетов наличными для физлиц на уровне 50 тысяч гривен создаст для украинцев проблемы, считают юристы. Эксперты считают, что это нововведение может привести к тому, что людей лишат коммунальных льгот, например, субсидий.

Эксперты объясняют: те, кто сделал покупку на сумму более 50 тысяч гривен, права на государственные компенсации по коммуналке не получат. Поэтому если будет зафиксировано покупку на сумму выше 50 тысяч, будут отменять субсидии и требовать заплатить штраф.

Последствия ограничения наличных расчетов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов.

Какие проблемы могут возникнуть после введения ограничения НБУ?

— Прежде всего, хочу сказать, что два года назад мы впервые столкнулись с таким ограничением, это было сначала 150 тысяч гривен, сейчас нам зажимают пояс и делают в три раза меньше ограничение. Последствия будут точно такие же, как и раньше, то есть, теперь мы покупку должны будем дробить на несколько платежей, делать какую-то рассрочку, и нам нужно помнить, что это ограничение на операцию в день. То есть, если нам надо прогнать, грубо говоря, 250 тысяч, мы можем разбить платежи ровными частями и за неделю полностью погасить эти платежи.

Что касается получения от государства льгот и субсидий, то на сегодняшний день этот механизм уже существует. У нас есть и ежегодные декларации, которые все физлица обязаны подавать независимо от статуса. Либо ты предприниматель, либо просто сотрудник, ты обязан подавать декларацию, и налоговая инспекция уже видит, какой уровень твоего дохода, она видит, сколько ты платишь доходов и приблизительно прикидывает, какой у тебя уровень дохода и какой ты статус имеешь. То есть какая у тебя квартира, какая у тебя машина и имеешь ли ты право на эти льготы. Просто путем анализа твоей декларации, путем сопоставления ее с твоим уровнем жизни, налоговая уже может определить, какой реальный уровень дохода и имеешь ли ты право на эти субсидии и льготы.

Если человек 30 лет собирал на квартиру и, наконец, хочет ее купить, конечно, расчет будет больше, чем 50 тысяч гривен. Что делать?

— На самом деле, человек может просто предоставить документы, откуда у него эти деньги взялись. Если это была официальная зарплата, то он берет выписку по зарплате, он пишет, что да, я вот эту сумму заработал, с этой суммы заплатил столько-то налогов, поэтому я имею абсолютное право купить эту квартиру. Это нововведение направлено на выведение наличных денег из тени. То есть чтобы люди не хранили эти деньги под матрасом, а чтобы они их выводили в банк, чтобы они их возвращали обратно в оборот, потому что чем больше денег на текущих счетах, тем больше они зарабатывают. Деньги работают сами на себя. А если они будут лежать дома, под матрасом, то это замораживает экономику и вынуждает НБУ включать печатный станок.

Кто будет отслеживать расчеты украинцев, которые превышают 50 тысяч?

— Это будет, прежде всего, субъект первичного финансового мониторинга. Это нотариусы, банки, оценщики, финансовые брокеры, которые регистрируют сделки. Если мы говорим, например, о покупке квартиры, то это будет нотариус. Он обязан предоставить первичную информацию: паспортные данные, идентификационный… И отсюда информация уйдет в налоговую. Это, прежде всего, направлено на недопущение легализации денежных средств, полученных преступным путем. Грубо говоря, если преступник совершил мошенничество, он пошел, купил себе дорогую квартиру в центре Киева, первейший финансовый мониторинг обратит на это внимание, и к этому человеку придут с проверкой под предлогом: откуда у тебя взялись такие деньги?

Именно так будет происходить на практике? При сделке у человека могут спросить: откуда у тебя деньги?

— Да. Это будет первичный маячок. Ты сдал деньги в банк, банк обязан по своей внутренней инструкции сообщить об этом в финансовый мониторинг, мониторинг – ага, этот человек последние пять лет не платил налоги, а тут он совершает операцию на миллион гривен. Откуда у него эти деньги?

Говорят, если наличный расчет будет превышать 50 тысяч гривен, могут даже наложить штраф…

— Чтобы привлечь человека к ответственности – административной или уголовной – нужно будет провести проверку, нужно будет установить факт уклонения от уплаты налогов или факт предоставления недостоверной информации при получении компенсации льгот от государства. Эту проверку будет проводить налоговая инспекция. В любом случае, результаты этой проверки можно будет обжаловать в административном порядке в иерархии налоговой службы, либо в суде. И штрафы будут зависеть от уровня нарушения. То есть, если мы уклонились в особо крупных размерах, то это для нас будет уголовная статья обязательно, с санкцией лишения свободы. Если у нас это будет несвоевременная подача декларации, то это будет административный штраф, совсем небольшой.

Не секрет, что сейчас люди получают зарплаты в конвертах. Что делать?

— Я бы порекомендовал все-таки декларировать эти деньги и платить с них налог, который предусмотрен государством. Сегодня это 18% дохода физлиц. Заплатить этот налог и спать спокойно. По крайней мере, в случае любой проверки эти деньги не смогут быть ни конфискованы, ни арестованы. И имущество не сможет быть ни конфисковано, ни арестовано, потому что ты с этой суммы заплатил налог. И у государства должны исчезнуть любые вопросы к полученному имуществу. Это будет больше вопрос к работодателю, который платит эти деньги в конверте.

А когда полноценно заработают ограничения на расчет наличными свыше 50 тысяч гривен?

— Уже заработали с 4 января, насколько мне известно.

Напомним, ранее бывший член совета НБУ Василий Горбаль в эфире "ГС" заявил, что появление купюры в тысячу гривен неуместно и приведет к инфляционным ожиданиям населения.