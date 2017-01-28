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    Россия

    Пропускная способность дороги в обход Украины составит 240 поездов в сутки

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    Согласно информации вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.
    Строительство железной дороги в обход Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. Железная дорога в обход Украины на участке Журавка-Миллерово будет иметь пропускную способность до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Об этом заявил вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.

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    "Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", — сказал он.

    По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

    Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. "Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены", — заявил он.

    Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: "Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать".

    Ранее сообщалось, что железнодорожные войска России в полном объеме возобновили строительство железной дороги в обход Украины после новогодних праздников.

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