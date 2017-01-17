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    Россия

    Россия возобновила строительство железной дороги в обход Украины

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    После новогодних праздников личный состав Железнодорожных войск РФ, привлекаемый для возведения железной дороги на участке Журавка - Миллерово,возвратился из пунктов постоянной дислокации на объекты строительства, сообщил заместитель министра обороны РФ
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    Строительство железной дороги в обход Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство железной дороги в обход Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Железнодорожные войска России в полном объеме возобновили строительство железной дороги в обход Украины после новогодних праздников, сообщил журналистам во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

    Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, железнодорожную ветку в обход Украины планируется построить до сентября 2017 года. Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято Россией в начале 2015 года.

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    "После новогодних праздников личный состав Железнодорожных войск, привлекаемый для возведения железной дороги на участке Журавка — Миллерово, в период с 9 по 13 января возвратился из пунктов постоянной дислокации на объекты строительства", — сказал Булгаков.

    За несколько дней военные привели технику в рабочее состояние и 16 января возобновили "выполнение поставленных задач".

    По его словам, в конце прошлого года Минобороны по согласованию с РЖД взялось за сооружение земляного полотна и "рельсошпальной решетки" на дополнительных участках общей протяженностью 110 километров.

    "Эти дополнительные задачи железнодорожные войска начали решать сразу после их получения и должны завершить их выполнение к 1 июня текущего года", — подчеркнул Булгаков.

    К работам привлечено пять отдельных железнодорожных батальонов механизации общей численностью более тысячи человек, задействовано 500 единиц техники. По итогам 2016 года военные соорудили земляное полотно на участке протяженностью 47 километров (40% от общей протяженности выделенного МО РФ участка) и установили 20 водопропускных труб.

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