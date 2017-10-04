Доигрались. Россия пустит пассажирские поезда в обход Украины

РИА Новости Украина

Как стало известно, движение пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины начнется с середины ноября 2017 года, следует из сообщения Юго-восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД).

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины.

Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью. Президент РЖД Олег Белозеров в сентябре сообщал журналистам, что компания планирует сделать это в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские. О старте грузового движения РЖД сообщили 20 сентября.

"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка-Сохрановка-Боченково с 15 ноября 2017 года изменяется маршрут следования пассажирских поездов", — говорится в сообщении ЮВЖД во вторник.

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Первые пассажирские РИА Новости Украина Евгений Котенко Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

Директор ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что РЖД планируют запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа: на первом туда будут переключены те, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

По его словам, всего по этому участку курсирует 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, из которых около 30% не имели остановок на старой линии.

Согласно сообщению ЮВЖД во вторник, в частности, первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

Читайте также: Удивительное рядом. На eBay продается железнодорожная ветка

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час.

Загрузка направления в летний период, как планируется, составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские поезда дальнего следования.