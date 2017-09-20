наверх
20.09.201717:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Другим путем. В РФ запустили грузовые поезда по ж/д обходу Украины

    (обновлено: )35090
    Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать по железнодорожному обходу Украины, и первые из них перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, сообщили в Российских железных дорогах.
    Рельсы
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины, пишут РИА Новости.

    Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью текущего года. Президент РЖД Олег Белозеров в сентябре сообщал журналистам, что компания планирует запустить движение в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские.

    Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно
    Канал Video на youtube
    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    "ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", — говорится в сообщении компании в среду, 20 сентября.

    Первые грузы

    Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

    "Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", — отмечается в сообщении РЖД.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

    Читайте также: Удивительное рядом. На eBay продается железнодорожная ветка

    Ранее компания получила приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о примыкании построенных железнодорожных путей новой линии к путям общего пользования для открытия временной эксплуатации.

    "О дате запуска движения по линии пассажирских поездов ОАО "РЖД" сообщит дополнительно", — добавляет компания.

    По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час.

    Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские поезда дальнего следования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Кабинет министров Украины
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Протест медработников
    Медреформа или медицинский геноцид?