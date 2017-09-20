Другим путем. В РФ запустили грузовые поезда по ж/д обходу Украины

РИА Новости Украина

Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины, пишут РИА Новости.

Строительные работы были завершены в августе и планировалось запустить движение осенью текущего года. Президент РЖД Олег Белозеров в сентябре сообщал журналистам, что компания планирует запустить движение в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские.

"ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", — говорится в сообщении компании в среду, 20 сентября.

Первые грузы

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", — отмечается в сообщении РЖД.

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Ранее компания получила приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о примыкании построенных железнодорожных путей новой линии к путям общего пользования для открытия временной эксплуатации.

"О дате запуска движения по линии пассажирских поездов ОАО "РЖД" сообщит дополнительно", — добавляет компания.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час.

Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские поезда дальнего следования.