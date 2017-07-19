Удивительное рядом. На eBay продается железнодорожная ветка

РИА Новости Украина

На eBay иногда можно найти своеобразные предложения, однако один предмет на продажу, от которого сейчас веселится весь интернет, затмевает все предыдущие странные предложения. Продается целая одиннадцатикилометровая железнодорожная линия – предложений на покупку поступило много, продавец сейчас ведет переговоры.

Читайте также: Хочешь украинский бомбардировщик Ту-95МС? Отправляйся на eBay

Причина продажи проста: фонд поддержки Werra-Fulda-Bahn, в ведении которого находилась железнодорожная ветка, больше не в состоянии ей заниматься. "Людей слишком мало, и они пожилые", — говорит председатель фонда Юрген Баумгардт (Jürgen Baumgard) в интервью Sputnik Germany. Однако фонд хочет, чтобы линия непременно была сохранена: фонд считает её частью истории Германии и кроме того важной связующей линией для отрезанных друг от друга населённых пунктов.

Скриншот с сайта Ebay

В действительности путям угрожает опасность: там, где ездят локомотивы, есть отличные склоны и подъемы – идеальные условия для велосипедистов. Поэтому власти коммуны Шенкленгсфельд еще давно предложили разобрать рельсы и сделать на месте железнодорожной ветки дорожку для велосипедистов. "Теперь тут всюду, где раньше лежали рельсы, велодорожки", — сетует Баумгардт.

Уже разобрано почти 15 километров путей до Бад Херсфельда для строительства на их месте велотрассы. Но Баумгардт не хочет приносить в жертву оставшиеся пути: ветка является единственным функционирующим железнодорожным соединением в округе.

Фонд поддержки хочет, чтобы по путям вновь ездили поезда, на протяжении почти 25 лет он поддерживает ветку в рабочем состоянии. Во времена ГДР эта ветка Бад-Херсфельдской окружной дороги была важна. Тогда это была единственная ветка из долины реки Верра, из которой поезда шли через западногерманскую область: по ней регулярно ходили поезда, перевозящие продукцию калийного завода. После открытия границы ветка потеряла свое значение. В конце концов, ее приобрел у государства фонд поддержки за 1 евро. С 1993 года по ветке больше не ездят поезда, по ней ездят лишь неутомимые люди на дрезинах, чтобы удалять с рельсов зелень, валить деревья и следить за железнодорожными переездами.

Вероятно, линия будет продана за 50 000 евро. Ей интересуются такие компании, как Dampflokbetreiber. Есть предложение даже из Голландии, от кого-то, кто хочет "кое-что широкомасштабное", а именно "пончиковый экспресс": поезда, в которых пассажиры будут наслаждаться ландшафтом и в то же время есть что-то вкусное.

Однако чтобы новый владелец вдруг не передумал и не разобрал пути, фонд поддержки намерен поместить железнодорожную ветку под охрану в качестве исторического памятника и закрепить в договоре купли-продажи, что пути должны остаться, и по ним должны ходить поезда.