Германия – лучшая страна для отмывания денег итальянской мафии

TOBIAS SCHWARZ / AFP

РИА Новости Украина

Новый закон против мафии и улучшенное взаимодействие на уровне Евросоюза должны повысить эффективность борьбы с итальянскими мафиозными кланами и их деятельностью по отмыванию денег в Германии.

После убийства двух калабрианцев перед рестораном Da Bruno в Дуйсбурге прошло уже десять лет. Жертвы и преступники были выходцами из двух враждующих мафиозных кланов, и убийство являло собой апогей уличной войны между ними. Потом наступило затишье, которое, впрочем, обманчивым: кланы активны, как и прежде.

"Мафия здесь чтобы отмывать деньги. Военизированный контроль территории по образцу итальянского, в Германии не представляется возможным", — поясняет руководитель отделения Европола по противодействию экономическим преступлениям и преступлениям против собственности Давид Эллеро. "Если вы вдумаетесь, сколько внимания привлекли эти убийства к Ндрангета, и какова была реакция немецкого государства, то станет ясно, почему лучше оставаться незамеченным. Чем меньше внимания, тем выше вероятность того, что силовики не станут расследовать факт отмывания денег. Величайшая уловка дьявола заключается в том, чтобы убедить нас, что дьявола не существует. То же самое с мафией. В некоторых странах до последнего не верили в ее существование, полагая, что это все вымысел властей".

Германия – это рай для отмывания денег. Того же мнения придежривается Андреас Франк – специалист по предотвращению отмывания денег при Бундестаге и Европейском совете: "Известный прокурор из Палермо, Др. Скарпинато, с которым мне довелось заседать в одном из комитетов Бундестага, предупреждал парламентариев: Германия – это рай для отмывания денег, и если бы мне пришлось этим заняться, то я бы отправился в Германию, потому что риск быть разоблачённым здесь равен нулю".

По официальным данным объем отмытых в Германии за год денег превышает 100 миллионов евро, однако реальные суммы могут быть во много раз больше, сообщает Франк. "Я как-то упомянул сумму в 3000 миллиардов. Мы целиком зависим от предположений, и у нас гигантские проблемы, потому что мы не видим того, что находится в тени. Предположения можно попытаться проверить, я сам занимался этим. Если сложить все доходы от оборота наркотиков, оружия, работорговли и проч., то мы получим приблизительно эту цифру, потому что доходы гигантские".

Отмывание денег в пиццериях – это лишь один из многих способов. Мафия не глупа, и так называемые "crime enabler" каждый день изобретают все новые. Силовики не в состоянии угнаться.

"Германии необходимо принять соответствующие законы, а Европе в будущем объединить свои усилия. Пока мафия, разыскиваемая в Италии, за неимением взаимодействия может отсидеться в Германии, ничего не изменится. Системы уголовного преследования в Германии и Италии слишком различны. Если нет личных связей, и процесс проходит через весь бюрократический аппарат, то это длиться вечно. Но как раз времени всегда в нет, потому что деньги исчезают мгновенно. А наша цель – это как раз лишить мафию ее денег".

Особенно привлекательна для отмывания денег южная Германия, где существует большая итальянская диаспора.

"Для всех форм преступности, которые имеют зарубежный след, характерно то, что в любой среде, где поселяется большое количество людей, говорящих на одном языке и исповедующих одинаковые культурные традиции, а возможно, еще и прибывших с одинаковой въездной визой, появляется, к сожалению, и оседает криминал", — объясняет Бернд Фингер, начальник уголовной полиции в отставке и бывший руководитель отдела уголовной полиции № 4 г. Берлина. Он отвечал в свое время за борьбу с организованной преступностью в целом, за борьбу с махинациями с недвижимостью и собственностью, с насилием и проституцией и знает ситуацию в Германии не понаслышке, а по многолетнему собственному опыту.

"Тот, кто не хочет однажды проснуться в режиме диктатуры, должен быть заинтересован в борьбе с отмыванием денег", — поясняет Андреас Франк. Ведь мафия думает, прежде всего, об экономическом и политическом влиянии, а в ее сети попадают представители обеих областей — как политики, так и экономики.

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Убийцы на свободе

"Голливуд романтизировал представление о мафии: мафиози представляются нам, хоть и как люди уголовного мира, но добрые люди", — рассказывает полицейский, оперуполномоченный по борьбе с мафией в Европоле Давид Эллеро. "Реальность на самом деле – это совсем другое. В мафии нет ничего романтического. Если Вы, так же как и я, происходите из Италии, Вы прекрасно видите отвратительное лицо мафии. Детей убивают и растворяют в кислоте. Судей, полицейских и даже гражданских лиц просто уничтожают. Ничего романтического, как видите. Это определенный способ отмывания денег и приведения невинных людей под свой контроль. Эти люди, собственно, и являются жертвами мафии".

Территориальная позиция в Германии между тем нетипична и, как правило, здесь не происходит актов насилия, поскольку мафия заинтересована, прежде всего, в отмывании денег.

"Бывают исключения, как, например, случай в Дуйсбурге. Как правило, кланы превосходно сотрудничают друг с другом за пределами Италии. У нас есть даже доказательства, предоставленные Европолом, что некоторые группы, конкурирующие и убивающие друг друга в Италии, за границей сотрудничают, чтобы добывать для всех деньги. В данном случае можно говорить о своего рода имплицитной сделке, согласно правилам которой люди за пределами Италии держатся вместе. Иногда случаются убийства в Италии, как следствие того, что произошло за пределами страны. В целом можно утверждать, что убийства происходят всегда именно в Италии, а Дуйсбург был в данном случае одним из редких исключений".

Мафия не хочет быть проповедником и исполнителем насилия, мафия хочет быть частью общества, подтверждает Андреас Франк. Именно поэтому ее столь разрушительное действие недооценивается.

Мафия осуществляет поставки и в ИГ

В качестве источника денег называется, прежде всего, наркоторговля, хотя и торговля оружием по-прежнему остается весьма прибыльным источником пополнения доходов итальянских мафиозных кланов. Они охвачены международной сетью и, что касается торговли, могут управлять и действовать глобально. В недавнем прошлом они нашли в лице террористической организации "Исламское государство" нового крупного заказчика.

"Существуют связи между исламистским терроризмом и мафиозной преступностью, которые властям тоже известны. Не только мафия итальянского происхождения, но и самые разные ее представители из других государств занимаются в основном продажей и контрабандой оружия, военной техники исламистам и другим террористическим группировкам. Это просто очень прибыльный бизнес", — подтверждает бывший директор криминальной полиции Берлина Бернд Фингер.

Новый закон против мафии должен помочь

Более жесткие законы, больше возможностей для правоохранительных органов и больше взаимопомощи и взаимодействия в борьбе с организованной преступностью – примерно так звучит общий тезис конференции "За свободу и безопасность – как нам противостоять организованной преступности в Европе", на которой выступали, делясь своим опытом, Эллеро, Фингер и Франк, наряду с другими экспертами. Конференция была организована объединением "Мафия? Нет, спасибо!", которое было создано 10 лет назад, в качестве реакции на мафиозные убийства в Дуйсбурге. Почетные политические гости конференции, состоявшейся в итальянском Посольстве, министры внутренних дел Германии и Италии, Томас де Мезьер и Марко Миннити, высказались за дальнейшее укрепление сотрудничества. Германия хочет поучиться у Италии, заключил Томас де Мезьер.

Однако таких жестких законов против мафии, как в Италии, в Германии не будет – во всяком случае, в обозримом будущем. Тем не менее, по факту существования преступного сообщества необходимо принятие новой редакции (уголовного кодекса – прим. Ред.), которая даст возможность подвергать наказанию за одно членство в нем. Под итальянский же закон подстроен и пункт, дающий право на облегченную конфискацию имущества мафии.