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    Выжил только ребенок. Власти РФ назвали число жертв крушения самолета

    (обновлено: )63901
    Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка, она в тяжелом состоянии, остальные люди погибли, сообщил представитель местных властей.
    Самолет L-410. Архивное фото
    Wikimedia Commons

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок, сообщили РИА Новости в администрации села Нелькан.

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео

    По данным МЧС, в 13.30 по хабаровскому времени (5.30 по Киеву) среды в МЧС от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта села Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. На его борту находилось семь человек, в том числе два члена экипажа.

    "Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка, она в тяжелом состоянии, ее будут вывозить (в центр). Остальные люди погибли. Они все были жителями поселка. Администрация окажет помощь семьям погибших",- сказал собеседник.

    По его словам, самолет упал в лес, разбит полностью.

    Эту информацию подтвердили и в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

    "В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров, ребенка, удалось спасти из-под обломков", — говорится в сообщении.

    На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району.

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