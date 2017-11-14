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14.11.201715:43
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    Под Радой ставят вторую юрту: палаточный городок разрастается

    Тема:

    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (354)

    (обновлено: )17410
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 14 ноября 2017 г
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Протестующие под Верховной Радой начали устанавливать на площади Конституции вторую юрту. Ранее под зданием парламента появилась надувная юрта, в которой участники акции протеста проводят собрания и встречи с лидерами "Руха новых сил".

    В палаточном городке продолжает свою деятельность полевая кухня, протестующие согреваются чаем.

    Читайте также: Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

    Напомним, что протестующие требуют от президента Петра Порошенко продать свой бизнес, принять закон об импичменте, создать в Украине Антикоррупционный суд.

    В минувшее воскресенье организатор акции Михаил Саакашвили провел марш в центре Киева в поддержку требований.

    Смотрите также: Смертельное ДТП в Киеве с участием высокопоставленного чиновника МВД

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