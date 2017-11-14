Под Радой ставят вторую юрту: палаточный городок разрастается

Протестующие под Верховной Радой начали устанавливать на площади Конституции вторую юрту. Ранее под зданием парламента появилась надувная юрта, в которой участники акции протеста проводят собрания и встречи с лидерами "Руха новых сил".

В палаточном городке продолжает свою деятельность полевая кухня, протестующие согреваются чаем.

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Напомним, что протестующие требуют от президента Петра Порошенко продать свой бизнес, принять закон об импичменте, создать в Украине Антикоррупционный суд.

В минувшее воскресенье организатор акции Михаил Саакашвили провел марш в центре Киева в поддержку требований.

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