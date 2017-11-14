В Раду передан закон о драконовских штрафах для водителей

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Верховную Раду поступил на рассмотрение правительственный проект закона о резком увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Законопроект №7286 зарегистрирован в парламенте 14 ноября.

На минувшей неделе Кабинет министров на своем заседании утвердил текст проекта.

Правительство согласилось с предложением МВД об ограничении максимальной скорости движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час.

Увеличены размеры штрафов:

штраф за превышение максимально допустимого скоростного режима в населенных пунктах вырастет с 510 гривен до 3,4 тысячи гривен;

за оставление водителем места ДТП – с 255 гривен до 5,4 тысячи гривен с возможностью лишения водительских прав на срок до шести месяцев;

за управление транспортным средством лицом, которое не имеет прав – с 510 гривен до 10,2 тысячи гривен, а за повторное нарушение – 40,8 тысячи гривен.

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За управление транспортным средством лицом, лишенным права вождения штраф увеличится с 510 гривен до 20,4 тысячи гривен, повторно – 40,8 тысячи гривен.