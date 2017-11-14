наверх
14.11.201717:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Раду передан закон о драконовских штрафах для водителей

    (обновлено: )43833
    В парламент поступил на рассмотрение правительственный проект закона №7286. Кабмин предлагает ужесточить ответственность за вождение в пьяном видео, проезд на красный свет и разговоры по мобильному за рулем.
    Инцидент в Киеве с водителем Бэнтли
    Ольга Скотникова в Facebook

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Верховную Раду поступил на рассмотрение правительственный проект закона о резком увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

    Водителям готовят драконовские штрафы. Инфографика
    РИА Новости
    До 40 тысяч. Водителям готовят драконовские штрафы

    Законопроект №7286 зарегистрирован в парламенте 14 ноября.

    На минувшей неделе Кабинет министров на своем заседании утвердил текст проекта.

    Правительство согласилось с предложением МВД об ограничении максимальной скорости движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час.

    Увеличены размеры штрафов:

    штраф за превышение максимально допустимого скоростного режима в населенных пунктах вырастет с 510 гривен до 3,4 тысячи гривен;

    за оставление водителем места ДТП – с 255 гривен до 5,4 тысячи гривен с возможностью лишения водительских прав на срок до шести месяцев;

    за управление транспортным средством лицом, которое не имеет прав – с 510 гривен до 10,2 тысячи гривен, а за повторное нарушение – 40,8 тысячи гривен.

    Читайте также: Жесткий Аваков: МВД предлагает космические штрафы за нарушение ПДД

    За управление транспортным средством лицом, лишенным права вождения штраф увеличится с 510 гривен до 20,4 тысячи гривен, повторно – 40,8 тысячи гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Начальник Генштаба Украины с главком ВС Швеции отправился в Донбасс
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?