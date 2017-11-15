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    США закрывают посольство в Зимбабве из-за ситуации в столице

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    Из военных частей Зимбабве в сторону столицы Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра.
    Флаг Зимбабве
    flickr.com/Harvey Barrison

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Посольство США в Зимбабве рекомендует американским гражданам найти надежное укрытие в связи с событиями в столице страны Хараре.

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    flickr.com/Rod Waddington
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    "В результате продолжающейся политической неопределенности этой ночью посол распорядился, чтобы все работники (посольства) оставались завтра дома. Американским госслужащим предписано укрыться сегодня ночью в своих домах и работать 15 ноября удаленно из дома. В посольстве будет минимум персонала, оно будет закрыто для посетителей. Мы призываем граждан США в Зимбабве укрыться там, где они сейчас находятся, до последующего уведомления. Следите за новостями и сообщениями посольства", — говорится в сообщении.

    В американской дипмиссии также предупредили, что даже мирные демонстрации чреваты эскалацией, и призвали американцев не присоединяться к каким-либо демонстрациям или большим скоплениям людей. Также посольство обнародовало телефон консула, который будет дежурить на случай каких-либо происшествий с американскими гражданами.

    Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра.

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    В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

    В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.

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