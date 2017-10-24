Советский спутник "Молния-1-44" распался над Зимбабве

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Советский спутник двойного назначения "Молния-1-44" (серия Молния-1+") прекратил свое существование, следует из сообщения одного из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.

"Объект распался над территорией Зимбабве", — отмечается в сообщении.

Как уточнил в комментарии РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, долететь до Земли могут лишь миниатюрные фрагменты космического аппарата. "Спутники серии "Молния" запускались большими сериями, поэтому и сходят с орбиты довольно часто. Обычно они полностью разрушаются в атмосфере. До земли могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов", — сказал Железняков.

Эксперт уточнил, что всего в год сходит с орбиты около 50 спутников, два-три из которых — спутники серии "Молния".

Первоначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров (система "Орбита").

Вместе с тем, в 1965–1967 годах было принято решение о создании на базе спутников "Молния-1+" системы связи и боевого управления "Корунд" с бортовым ретранслятором "Бета". Система была принята на вооружение в 1975 году, и количество спутников в системе возросло с четырех до восьми.

С этого момента аппараты запускался под новым индексом ГУКОС — 11Ф658 и использовался в системе связи и боевого управления Ракетных войск стратегического назначения. С 1975 года в рамках системы "Корунд" функционировали средства связи начальника связи Вооруженных сил (комплекс "Ручей"), радиолинии наземного автоматизированного комплекса управления космическими средствами министерства обороны и радиолиния мобильной правительственной связи "Сургут".

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Полная группировка аппаратов "Молния-1+" состояла из восьми аппаратов на высокоэллиптических 12-часовых орбитах "Молния" с апогеем в Северном полушарии. Космические аппараты были разделены на четыре пары, в каждой из которых спутники двигались вдоль одной наземной трассы с интервалом в шесть часов друг за другом.