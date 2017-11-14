Йемен ждет самый страшный голод за последние десятилетия

РИА Новости Украина

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выступая перед журналистами в ООН заявил, что "в Йемене будет голод. Это будет не такой голод, который стоил жизни 250 тысячам человек в Сомали в 2011 году. Это будет самый страшный голод в мире за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек".

Глава йеменского юридического центра оп правам человека и развитию Таха Абу Талеб (Taha Abu Taleb) сказал Sputnik, что "с начала иностранной агрессии против Йемена в 2015 году и наложения блокады гуманитарная остановка постоянно ухудшается. Несомненно, запрет на поставки необходимых продуктов даже от международных организаций ООН сильно повлияли на ситуацию. Результаты видим на улице: взвинченные цены на продукты, нефтепродукты, товары первой необходимости".

Читайте также: Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

Топлива не хватает даже для обеспечения нужд больниц. Если данная блокада продолжится, то в Йемене произойдёт катастрофа, о которой предупредили в ООН, сказал Абу Талеб.

При этом йеменский эксперт отметил, что ООН не раз призывали Саудовскую Аравию снять с Йемена блокаду, однако королевство её только усиливает. К сожалению, сейчас эта международная организация играет роль информационного рупора, который сообщает о ситуации и предупреждает о последствиях, но не может оказать действительного влияния, сказал Таха Абу Талеб.

В свою очередь саудовский политолог Мубарак аль-Ати (Mubarak al Ati) сказал, что в ООН, к сожалению, слишком благосклонно принимают сообщения от хуситов, сил Али Абдалла Салеха (бывший президент Йемена — Ред.) и повстанцев, хотя именно они стали причиной этого кризиса. На самом деле ситуация в Йемене вовсе не так катастрофична, сказал саудовский политолог.

"Арабская коалиция перекрыла йеменские границы не для того, чтобы лишить йеменцев продуктов, а чтобы остановить непрестанный контрабандный поток иранского оружия. Сейчас в Аден прибывают торговые корабли. Кроме того, в Йемен постоянно доставляется помощь от Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им.короля Салмана совершенно бесплатно", — сказал саудовский политолог Мубарак аль-Ати.

"Конечно, в Йемене тяжелая гуманитарная ситуация, ведь там идет война. Нас очень тревожит, в каком положении оказался народ. При этом считаю, что ООН должны объективно оценивать происходящее. Коалиция приветствует любую международную помощь, которая облегчит страдания йеменцев", — сказал саудовский политолог Мубарак аль-Ати.