Хроника 19 августа: первый украинский вертолет, подозрения "Интеру"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В российском Сургуте мужчина ранил ножом семь человек, в ДТП возле Бучи погиб ребенок, в американском Далласе — массовые протесты и стычки, а в Санкт-Петербурге авто въехало в толпу пешеходов. Главные события и заявления минувших суток — в обзоре РИА Новости Украина.

На Закарпатье расстреляли мужчину

В селе Стужица в Закарпатской области был убит местный житель. Как сообщает Мукачево.net, его расстреляли в упор из пистолета Glock. Убийца совершил четыре выстрела в мужчину, который сидел за рулем авто марки Skoda.

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В Киеве найдено авто с мертвой женщиной

В Шевченковском районе Киева в автомобиле на улице Дегтяревской обнаружили мертвую женщину. Личность умершей установлена — это киевлянка, 1985 года рождения.

ДТП возле Бучи: погиб ребенок

При въезде в пгт. Буча Киевской области, нетрезвый водитель, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем. В авто находилась супружеская пара из Житомирской области вместе с детьми – девочками 3, 6 и 15 лет. В результате столкновения 3-летняя девочка погибла.

Драгер обнаружил у виновника ДТП 2,8 промилле алкоголя.

Полиция нашла парня, похищенного в Киеве

Правоохранители нашли человека, который был похищен на бульваре Перова в Киеве накануне. Правоохранители установили личность потерпевшего.

"Это — киевлянин, 1995 года рождения. После проведенных мероприятий полицейские выяснили и его местонахождения. Мужчина находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи. В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что нет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми", — отмечается в сообщении.

Киевляне шокированы жестоким убийством животных

В Киеве на днях произошло жестокое убийство котят на Южной Борщаговке. Жители дома, а также зоозащитники выразили беспокойство, что преступник остается на свободе. Тем временем, полиция, по данным пользователя Марты Смирновой в Facebook, отказывается проводить активные розыскные мероприятия.

В РФ мужчина напал с ножом на прохожих

В субботу около полудня в центре российского Сургута местный житель с ножом напал на прохожих. В результате пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение, мужчина был ликвидирован.

Кровавое нападение в Сургуте. На месте ликвидации преступника

В российском Сургуте мужчина напал с ножом на людей. Пострадали восемь человек. Позднее стало известно, что установлена личность нападавшего: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения.

Авто врезалось в толпу людей в Питере: есть жертвы и пострадавшие

В Санкт-Петербурге автомобиль протаранил дом и въехал в толпу пешеходов. В результате женщина погибла и три человека пострадали, сообщили на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", — говорится в сообщении.

Полиция подозревает телеканал "Интер" в финансировании терроризма

Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование по делу телеканала "Интер", связанному с финансированием терроризма, сообщило издание "Апостроф"со ссылкой на письмо полиции.

В сообщении сказано, что следствие ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов (ст. 358, ч.1) и финансировании терроризма (ст. 258-5, ч.3).

Геращенко прокомментировал ДТП с участием Дыминского

Во Львовской области в результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем Mercedes погибла молодая девушка Наталия Трила, и руководство МВД настроено на то, чтобы виновник ДТП понес наказание, независимо от его личности, заявил в Facebook нардеп Антон Геращенко.

Есть "Надежда". "Мотор Сич" представила первый украинский вертолет

В Запорожье на аэродроме "Мокрое" в рамках проведения открытого Чемпионата Украины по вертолетному спорту крупнейший производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок — компания АО "Мотор Сич" — презентовал вертолет собственного производства "Надежда".

"В Украине сегодня положен старт новой индустрии", — отметил президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Однако сроки запуска серийного производства не уточнялись.

На Монблане найден мертвым украинский альпинист

Украинский альпинист был обнаружен мертвым на горе Монблан в субботу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местную службу спасения. По данным агентства, 42-летний альпинист начал восхождение на самую высокую гору Европы в пятницу. В ночь на субботу его застигла буря. Альпинист связался со спасателями, однако они не смогли добраться до него из-за плохих погодных условий.

Веру Глаголеву похоронили в Москве

Актрису Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни.

В субботу проводить актрису в последний путь пришли сотни людей. Все они поднимались на сцену Центрального дома кино, где стоял украшенный венками гроб артистки, чтобы проститься с ней и подарить цветы.

Массовые протесты и стычки в Далласе

В техасском Далласе 2,3 тысячи человек вышли на демонстрацию против расизма и радикальных течений, сообщил телеканал CBS Local со ссылкой на местную полицию.

На место проведения манифестации привлекли дополнительные силы полиции. Правоохранителям пришлось разнимать протестующих и их оппонентов. Конный патруль не давал демонстрантам подойти к памятнику конфедератам.

В Тихом океане найден печально известный крейсер США

В Тихом океане обнаружены обломки затопленного японской подлодкой в 1945 году американского крейсера "Индианаполис", доставившего компоненты атомной бомбы для Хиросимы, сообщил телеканал CNN.

Американский тяжелый крейсер "Индианаполис" был затоплен 30 июля 1945 года. Катастрофа крейсера стала самой массовой гибелью личного состава военно-морских сил США в результате одного затопления.

В понедельник землян ждет полное затмение Солнца

В понедельник, 21 августа, земляне увидят полное солнечное затмение, которое может повлечь множество изменений в поведении людей и стихий.

Как сообщает "Telegraf", затмение 21 августа 2017 года станет действительно уникальным, так как будет длиться 1,5 часа. Полную фазу затмения можно наблюдать всего несколько минут. По данным экспертов, солнечное затмение начнется 21 августа в 21.26 по киевскому времени.