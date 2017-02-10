Криминал в Украине звереет: практически каждый день шокирующие преступления

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С каждым днем количество жертв преступлений среди граждан Украины растет. Криминалитет становится наглее. Только в прошлом году было заявлено о 1 млн 124 тыс 401 преступлении. Еще порядка 20% украинцев не пошли в полицию, посчитав финансовые потери незначительными, а телесные повреждения — легкими. К тому же, каждое второе зарегистрированное преступление было закрыто. А распоясавшиеся благодаря безнаказанности воры, грабители и убийцы продолжают терроризировать население.

Украина криминальная

В полицейскую сводку сегодня попадает только часть совершенных на территории страны злодеяний. Но и от них стынет кровь в жилах.

В Днепропетровской области убили фермера, который помешал вору украсть чугунную плитку для обогрева. Когда хозяин застал вора "на горячем" во время демонтажа печки, тот и не подумал убегать, набросился на фермера. Завязалась драка, во время которой злоумышленник выхватил нож и несколько раз ударил мужчину. С убитого снял золотую цепочку и кольцо, забрал 120 гривен из кармана и не забыл прихватить чугунную печку, за которой влез на ферму. Вор в прошлом был не раз судим.

В Измаиле Одесской области вооруженный ножом мужчина зашел в магазин. Пригрозив охраннику и продавцу, сгреб с прилавка плитку шоколада, бутылку бренди, шампанского, коньяка, вермута и покинул магазин.

В Ровно днем на одной из улиц нашли мертвым владельца салона-парикмахерской "Серж", 37-летнего Сергея Литвинова. По словам очевидцев, к потерпевшему подошел неизвестный и несколько раз пырнул его ножом в живот, на глазах у прохожих, после чего скрылся. Кто нападавший и за что убили бизнесмена, неизвестно.

В Мелитополе орудует банда хулиганов, которые подкарауливают на улице подвыпивших, бьют сзади по голове топором или чем-то похожим, избивают и обчищают карманы. К счастью, что никто из потерпевших не умер ни от побоев, ни от морозов. Kyiv Operativ/youtube Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

В городе Здолбунов местный уголовник, ранее судимый за грабежи, средь бела дня напал на пятиклассницу, которая возвращалась из школы домой. Насильник угрожал 10-летнему ребенку "розочкой", а потом бросил девочку на снег и жестоко надругался. Крики ребенка никто не услышал или не придал им значения.

Кривая преступности растет

Правда, в МВД пытаются скрыть тот факт, что в Украине разгул безнаказанно орудующего кримиала, таким образом прикрывая собственное бессилие, ведь по Конституции именно правоохранители должны беспокоиться о нашей безопасности и защищать нас от преступных посягательств.

Но в итоге, по данным адвоката Алексея Баганца, количество тяжких преступлений, убийств, грабежей, разбоев и так далее, выросло на 36% по сравнению с прошлыми годами, включая и беспокойный 2014-м и мирным 2013-м, когда еще не отделился Крым и часть территорий Донецкой и

Луганской областей. Лидируют по росту тяжких преступлений: Днепропетровская, Волынская, Киевская области и Киев. Кроме тяжких, на 10% выросло количество совершенных преступлений средней тяжести.

Но 70% от всех видов преступлений занимают имущественные, их в прошлом году было совершено более 405 тысяч. Среди них было зафиксировано 312 тысяч краж имущества, что на 30% больше по сравнению с предыдущими годами. Так же выросло количество грабежей — в 2016 м- году их было совершено более 27 тысяч, при том, что в 2013 году, когда территория страны была намного больше, их было совершено всего 22 тысячи. Около 4 тысяч разбоев зафиксировано в прошлом году — в 2013 было на тысячу меньше.

"Надо отметить, что основными причинами такого существенного роста преступлений данной категории является массовое обнищание людей, безработица и слабость правоохранительной системы, в том числе и отсутствие со стороны, прежде всего Национальной полиции, профилактики преступности. Последний фактор сыграл одну из ключевых ролей в увеличении количества грабежей и краж, поскольку пользуясь беспомощностью сегодняшней Национальной полиции, полностью деморализованной постоянным "реформированием", а фактически разрушением, преступники избегают ответственности и тем более — наказания за совершенные противоправные деяния, а права граждан остаются не восстановленными, убытки не возмещаются", - отмечает адвокат, в прошлом заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

В 2016 году от криминальных деяний пострадало 444 617 человек, в том числе 6988 детей. 7200 человек погибли, что на 10% больше чем за аналогичный период 2013-2015 годов, подчеркивает Алексей Баганец. При этом увеличился и уровень уголовных преступлений на 10 000 населения: если в 2013 и 2014 годах этот показатель составлял — 123, то в 2015 году — 132, а в 2016 году — уже 138,6, что подтверждает факт обострения криминогенной обстановки и растущего уровня разгула преступников.

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А это, ничего хорошего не предвещает. На улицах становиться не безопасно, но при этом МВД, занятое так называемой реформой, а фактически убийством системы МВД, не признают своего провала и продолжают замалчивать и припрятывать преступления, вместо реальной работы. Работы по искоренению криминала.