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    Фотоленты

    Одесситы запечатлели затмение Луны

    (обновлено: )56
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Лунное затмение в Одессе
    Фото: Игорь Ерошкин
    Лунное затмение в Одессе
    instagram.com/od_fishbone
    Лунное затмение в Одессе
    Думская.net
    Лунное затмение в Одессе
    instagram.com/trammy_girl/
    Лунное затмение в Одессе
    facebook.com/vikbrik
    Лунное затмение в Одессе
    facebook.com/vikbrik
    Лунное затмение в Одессе
    facebook.com/peterodua
    Лунное затмение в Одессе
    twitter.com/OdessaSea

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    Лунное затмение этой ночью могли наблюдать жители многих уголков планеты. Также смогли увидеть это явление и жители Одессы. Многие из них даже запечатлели это редкое космическое явление.

    Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года. 

    Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. В моменты лунных затмений земная тень ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень покрывает лишь часть Луны, то это частное теневое лунное затмение. Если земная тень совсем не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. Говорят, что на Луну ложится "полутень" Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

    Смотрите также: Космическая мистика. Частичное лунное затмение

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