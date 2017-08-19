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    Веру Глаголеву похоронили в Москве

    (обновлено: )19210
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Вынос гроба с телом актрисы Веры Глаголевой после церемонии прощания в Центральном доме кино в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Вынос гроба с телом актрисы Веры Глаголевой после церемонии прощания в Центральном доме кино в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    На церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина (слева) и актриса Инна Чурикова в Центральном доме кино в Москве, где прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой.
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    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Режиссер Родион Нахапетов и его дочь, балерина Анна Нахапетова (в центре слева направо) после церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве.
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    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон (в центре) в Центральном доме кино в Москве, где прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    На церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Девушки у Центрального дома кино в Москве, где прошло прощание с актрисой Верой Глаголевой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    Портрет актрисы Веры Глаголевой выносят из Центрального дома кино в Москве, где прошла церемония прощания с актрисой Верой Глаголевой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актрисой Верой Глаголевой
    На церемонии прощания с актрисой Верой Глаголевой в Центральном доме кино в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Вынос гроба с телом актрисы Веры Глаголевой после церемонии прощания в Центральном доме кино в Москве.

    Актрису Веру Глаголеву после церемонии прощания похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

    Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. В субботу проводить актрису в последний путь пришли сотни людей. Все они поднимались на сцену Центрального дома кино, где стоял украшенный венками гроб артистки, чтобы проститься с ней и подарить цветы.

    Смотрите также: Вера Глаголева. Кадры из жизни

    На прощание пришли актеры Александр Балуев, Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, режиссер Алексей Учитель, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман и многие другие.

    Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

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